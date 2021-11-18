為蔡英文論文告法官！彭文正人在美國聲請遠距視訊開庭

媒體人彭文正為確定蔡英文總統博士學位的真實性，向法院提訴訟，但他不滿一審法官張詠惠未經實質審理，也未在判決中詳實記載自身主張，即將判決公告在法院、司法院網站，另指張協助製發法院新聞稿，侵害他的名譽權和訴訟權，向張求償200萬元並在四大報刊登道歉啟事。

台北地方法院今開庭審理，彭文正、張詠惠皆委任律師到庭；彭文正委任律師指出，張詠惠2019年12月10日收論文案審理，隔天通知蔡英文提出答辯，但張詠惠未等蔡英文答辯、未行言詞辯論，即以顯無理由於去年1月15日判決駁回，彭文正是等媒體報導後才知道結果。

彭的律師表示，張詠惠絕對是故意要在當天判決，一定是受到台北地院院長黃國忠、司法院長或總統府的行政干預，才會未拿到蔡英文答辯就駁回，並在新聞稿、判決書上記載與起訴狀內容不符的事實，完全違反經驗法則。

律師指出，彭文正人在美國，希望能以自己是媒體工作者的身分，透過視訊親自向法官說明案情，並當庭提議以手機和彭文正通話；但法官指出，遠距視訊需用法院設備來進行，會在下次開庭安排。

彭的律師質疑台北地院回函指去年1月15日上午判決公告後，下午3點54分在司法院外網公告新聞稿，完全是避重就輕；他說，北院稱下午3點54分公布新聞稿，但媒體皆提前報導，要求法院查明判決公告於何處、如何公告，且媒體如何得知判決事實和理由？並稱台灣媒體報導論文門案件明顯偏袒蔡英文及蔡英文指示的行政、司法機關。

張詠惠委任律師表示，對方把民事訴訟當成刑事案件在打，把原告舉證責任推給法院調查，對方的質疑皆和本案無關，新聞稿製作也與張詠惠無關，甚至媒體發布新聞時間點也與本件毫無關係，認為沒有必要。法官庭末諭知12月13日再開庭。