彰化爆行車糾紛用殺蟲劑攻擊 網友自導自演被法辦了

「瑪莎惡少」事件引發民眾對國內治安事件關注，昨天深夜臉書「記者爆料網-公開版」也出現一段20秒影片，疑似兩輛車的行車糾紛，一名駕駛持掃把嗆聲「好膽下車」後，遭後車駕駛以像是殺蟲劑的噴霧趕跑，讓網友看了好氣又好笑，但經警方調查，該影片是網友自拍，因內容涉及暴力，易引起社會大眾恐荒，依社維法送辦。

臉書「記者爆料網-公開版」昨天深夜有網友貼文「彰化手持不知什麼VS掃把」影片，疑似是行車糾紛，鹿港分局得知此後立即成立專案小組調查，今天聯絡貼文的民眾到分局說明。

警方指出，該影片內容並非真的行車糾紛，貼文者與朋友鑑於近來有多起行車糾紛導致鬥毆行為，才自拍糾紛的模擬影片，想籍此呼籲車友如發生糾紛案件，不要火氣那麼大。

不過該影片未註明是宣導用，且內容涉及暴力，易引起社會大眾恐荒，加上此行為已涉及散佈謠言，足以影響公共安寧，觸犯社會秩序維護法63條第1項第5款，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，警方將拍片者及片中兩名入鏡駕駛移請地方法院簡易庭裁定。