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彰化爆行車糾紛用殺蟲劑攻擊 網友自導自演被法辦了
「瑪莎惡少」事件引發民眾對國內治安事件關注，昨天深夜臉書「記者爆料網-公開版」也出現一段20秒影片，疑似兩輛車的行車糾紛，一名駕駛持掃把嗆聲「好膽下車」後，遭後車駕駛以像是殺蟲劑的噴霧趕跑，讓網友看了好氣又好笑，但經警方調查，該影片是網友自拍，因內容涉及暴力，易引起社會大眾恐荒，依社維法送辦。
臉書「記者爆料網-公開版」昨天深夜有網友貼文「彰化手持不知什麼VS掃把」影片，疑似是行車糾紛，鹿港分局得知此後立即成立專案小組調查，今天聯絡貼文的民眾到分局說明。
警方指出，該影片內容並非真的行車糾紛，貼文者與朋友鑑於近來有多起行車糾紛導致鬥毆行為，才自拍糾紛的模擬影片，想籍此呼籲車友如發生糾紛案件，不要火氣那麼大。
不過該影片未註明是宣導用，且內容涉及暴力，易引起社會大眾恐荒，加上此行為已涉及散佈謠言，足以影響公共安寧，觸犯社會秩序維護法63條第1項第5款，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，警方將拍片者及片中兩名入鏡駕駛移請地方法院簡易庭裁定。
警方呼籲，民眾使用通訊軟體，遇不實訊息切勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，造成他人恐慌不安，此行為輕則處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律，如屬真實行車糾紛暴力案件，警方也絕不寬貸，依法嚴辦。
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