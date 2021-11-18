快訊

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

台南16歲少年被誤打高端…超瞎理由曝光 竟是因「長得像成人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化爆行車糾紛用殺蟲劑攻擊 網友自導自演被法辦了

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

「瑪莎惡少」事件引發民眾對國內治安事件關注，昨天深夜臉書「記者爆料網-公開版」也出現一段20秒影片，疑似兩輛車的行車糾紛，一名駕駛持掃把嗆聲「好膽下車」後，遭後車駕駛以像是殺蟲劑的噴霧趕跑，讓網友看了好氣又好笑，但經警方調查，該影片是網友自拍，因內容涉及暴力，易引起社會大眾恐荒，依社維法送辦。

臉書「記者爆料網-公開版」昨天深夜有網友貼文「彰化手持不知什麼VS掃把」影片，疑似是行車糾紛，鹿港分局得知此後立即成立專案小組調查，今天聯絡貼文的民眾到分局說明。

警方指出，該影片內容並非真的行車糾紛，貼文者與朋友鑑於近來有多起行車糾紛導致鬥毆行為，才自拍糾紛的模擬影片，想籍此呼籲車友如發生糾紛案件，不要火氣那麼大。

不過該影片未註明是宣導用，且內容涉及暴力，易引起社會大眾恐荒，加上此行為已涉及散佈謠言，足以影響公共安寧，觸犯社會秩序維護法63條第1項第5款，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，警方將拍片者及片中兩名入鏡駕駛移請地方法院簡易庭裁定。

警方呼籲，民眾使用通訊軟體，遇不實訊息切勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，造成他人恐慌不安，此行為輕則處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律，如屬真實行車糾紛暴力案件，警方也絕不寬貸，依法嚴辦。

「記者爆料網-公開版」出現一段20秒影片，疑似是兩輛車的行車糾紛。圖／翻攝網路
「記者爆料網-公開版」出現一段20秒影片，疑似是兩輛車的行車糾紛。圖／翻攝網路

自拍

延伸閱讀

太扯了！行車糾紛 高雄4男竟圍毆年輕女騎士

彰化歷年最慘路坍 縣府斥資3700萬搶通三芬路

搶救彰化最嚴重道路災害 崩塌的花壇三芬路今完工通車

鄰近縣市接連發生街頭鬥毆 彰化縣長王惠美向暴力宣戰

相關新聞

「小謝金燕」舒子晨告經紀人誹謗 法官判無罪

有「小謝金燕」之稱的藝人舒子晨被經紀公司宇朕國際公司負責人鄒巧雲爆料找「黑衣人」喬合約，檢方不起訴舒確定，舒自訴鄒女、週...

揭詐騙集團取得人頭帳戶手法 小心觸法淪為幫助犯

近日，有民間團體針對「提供帳戶（含存摺、提款卡及密碼）予詐騙集團使用而遭判決有罪」的案件向監察院陳訴，並發函給全國各法院、地檢署「通知」監察院已就此展開調查，引發法界譁然。除了引發是否公然恫嚇全國司法官的質疑，也再掀一波提供帳戶給詐騙集團當人頭帳戶究竟該不該無罪的爭論。有意見認為，提供帳戶者縱使窮卻不笨，應當知道帳戶提供出去的可能結果，但也有意見認為貧窮確實會影響人的視野與想像，是否得以預見結果，恐非絕對有定論。

彰化爆行車糾紛用殺蟲劑攻擊 網友自導自演被法辦了

「瑪莎惡少」事件引發民眾對國內治安事件關注，昨天深夜臉書「記者爆料網-公開版」也出現一段20秒影片，疑似兩輛車的行車糾紛...

老夫婦借輪椅搭電扶梯重摔受傷 大賣場賠30萬元

80多歲蘇姓老翁2017年與妻子劉婦到彰化某大賣場購物時，借輪椅上下樓，由劉婦推著丈夫蘇男的輪椅下樓，卻因員工未清楚告知...

老外酒醉街頭揮舞雙刀 怒嗆「kill you」被判4月

40歲摩洛哥籍男子保羅9月16日酒後情緒失控，被台南市中西區酒吧店長請離後，回家拿雙刀再返回民族路上揮舞，並挑釁咆哮民眾...

台西分局取締清運廢棄物大執法 今年共400多件違規

雲林縣沿海鄉鎮因廢棄的養殖魚塭及農地多，易遭不法業者傾倒廢土或廢棄物，嚴重破壞環境，且進出頻繁的砂石車帶來噪音揚塵，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。