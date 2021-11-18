「小謝金燕」舒子晨告經紀人誹謗 法官判無罪

女星舒子晨。圖／擷自臉書

有「小謝金燕」之稱的藝人舒子晨被經紀公司宇朕國際公司負責人鄒巧雲爆料找「黑衣人」喬合約，檢方不起訴舒確定，舒自訴鄒女、週刊記者加重誹謗，台北地方法院審理，判鄒女、週刊記者無罪。可上訴。

2020年5月12日，舒子晨的經紀人董靜怡帶楊姓、吳姓男子至宇朕國際談判，鄒女事後控告舒子晨涉妨害自由，也向週刊爆料，但士林地檢署只起訴楊；舒獲清白後，在臉書公布不起訴書，委請律師自訴鄒女、週刊記者加重誹謗。

法院審理期間，舒子晨表示很委屈，稱她不在場卻被誣指涉案，造成名譽受損，請求法官判鄒巧雲有罪。

法官調查，在場的鄒女丈夫曾作證說，當天有「黑衣人」說是舒叫他們來談解約，且舒子晨於案發2天後，確也發函解約，鄒女有理由確信「有黑衣人喬合約」為真，沒有誹謗故意。