老夫婦借輪椅搭電扶梯重摔受傷 大賣場賠30萬元

80多歲蘇姓老翁2017年與妻子劉婦到彰化某大賣場購物時，借輪椅上下樓，由劉婦推著丈夫蘇男的輪椅下樓，卻因員工未清楚告知輪椅下電扶梯的使用方式，周圍又無明確的警語指示牌，導致蘇男的輪椅因電扶梯快速滑行下樓而重摔頭部受傷，劉婦也因要拉住丈夫輪椅也摔倒受傷，而向大賣場求償200萬元，彰化地方法院判處賣場需賠30萬元。

判決書指出，蘇姓老翁夫婦2017年4月間到彰化市某大賣場購物，由賣場張姓員工出借輪椅時，疏未告知劉婦輪椅正確使用方式，且因大賣場無電梯設備，消費者只能搭電扶梯上下樓，出借的輪椅又非可以自行卡停功能的安全輪椅，現場警語告示牌設置不當，讓消費者無從察覺警語告示牌，所以劉婦未得知輪椅的安全使用方式。

老夫婦搭下樓的電扶梯時，劉婦誤以頭向前背向後的方式推動乘坐輪椅的蘇男，以致輪椅在電扶梯上快速滑行時，蘇男自輪椅向後重摔造成頭部撕裂傷、慢性硬腦膜下出血等傷害，劉婦則因被輪椅拉扯向前倒地而雙膝挫傷併擦傷、右肩脊上肌斷裂等傷害。

蘇男因該事故的慢性硬腦膜下出血同年5月在成大醫院接受顱骨穿孔並血水引流手術，醫藥費等相關支出155.7萬多元，因此向大賣場及張姓員工求償醫藥費及精神慰撫金30萬元，共185萬多元；劉婦則因右肩脊上肌斷裂，前後支出相關費用58萬元，且因受此傷害，難以痊癒，無力提物負重，身心痛苦，擬請求精神慰撫金42萬元，劉婦共損害100萬元，由於本件事故，蘇男夫婦也有部分過失，依自負百分之30的過失比例計算，蘇男向大賣場求償130萬元，劉婦求償70萬元。

不過賣場張姓員工說，他有告訴老夫婦下手扶梯時人要在「後方」擋住輪椅的使用方式，只是「她們有沒有認真聽伊就不知道，伊確定有講」，不過老夫婦認為，張姓員工說的方式不正確，會讓人誤解，因為劉婦的確是站在輪椅「後方」，正確說法應是強調下電扶梯時，輪椅應前後倒置。