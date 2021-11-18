老外酒醉街頭揮舞雙刀 怒嗆「kill you」被判4月

40歲摩洛哥籍男子保羅9月16日酒後情緒失控，被台南市中西區酒吧店長請離後，回家拿雙刀再返回民族路上揮舞，並挑釁咆哮民眾，不斷嗆「fuck you」、「kill you」，民眾質疑警方到場，竟僅他驅離未依法偵辦，將影片PO上網，引發社會關注，最後警方依民眾提供影片，依恐嚇公眾安全罪嫌函送，台南地院認他犯恐嚇公眾罪，處4月徒刑，可易科罰金，可上訴。

「有人酒醉持刀揮舞」台南市第2警分局民權派出所，9月16日清晨5點多接獲110報稱，有酒醉民眾拿刀在揮舞，隨即派遣巡邏警力到場處理。民眾質疑數名員警到場，將該外籍人士圍住，帶到一旁，請他交出刀子，便將他驅離。

事後，民眾得知警方沒有將他送辦，非常傻眼，直斥「出人命才會辦，是嗎？」、「一定要警察被捅，才會重視嗎？」。最後將該影片PO上網，引發社會關注。

警方說，到場後未發現保羅揮舞刀子情形，且主動交付2支水果刀，雖有酒醉情形但情緒已平穩無自傷、傷人之虞，所以未帶返派出所管束，警方盤查抄錄身分資料後勸離返住處休息。

檢警調查，9月16日凌晨5時多，保羅在中西區民族路酒吧飲酒後，在大馬路上與數人發生口角。他返家自住處取出廚房內2把刀械2把返回現場，以雙手持刀朝在場人士揮舞、咆哮「fuck you」、「kill you」等語，並追趕在場人士，恐嚇公眾。