台西分局取締清運廢棄物大執法 今年共400多件違規
雲林縣沿海鄉鎮因廢棄的養殖魚塭及農地多，易遭不法業者傾倒廢土或廢棄物，嚴重破壞環境，且進出頻繁的砂石車帶來噪音揚塵，影響安全、壓壞道路，台西分局今天與縣府環保局再度展開聯合執行路檢攔查，短短3小時就取締4件砂石車違規，均依規定開處罰單。
台西分局指出，沿海地區任意傾倒廢棄物情況較嚴重，分局從今年初起大執法，不定期在各主要路口執行攔檢，攔查重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點證明文件、車輛承載物是否滴水或污染道路、是否落實防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、超載等。
今天台四分局和環保局再出擊，由分局長黃念生、副分局長李建興親自帶隊，兵分多路分別在西濱快速道路匝道等各主要路口展開攔檢，只執行短短3小時，就取締了超載2件、未隨車攜帶土方來源證明2件。
台西分局表示，據統計從今年1月至11月11日，共取締違反廢棄物清理法案件計9件19人、行政裁罰共45件，此外，違反道路交通管理處罰條例包括超載、專用車廂未合於規定等，共計473件，平均每月多達40多件，可見違規情形嚴重。
分局長黃念生表示，為維護沿海環境與安全，取締非法傾倒廢土及廢棄物為重點工作，他也鼓勵鄉親勇於檢舉，一旦查獲違法傾倒，一定向上溯源追查業主、仲介及廢棄物清理機構，且依法究辦，也呼籲業者勿心存僥倖，民眾只要發現有疑似載運或棄置廢棄物，可向環保局檢舉或撥打110報案，共同打擊不法。
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