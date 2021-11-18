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博弈觀察員陳建名影射蔣智賢收錢打假球 法院判賠30萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

博弈觀察員陳建名，2017年在三立電視「54新觀點」影射富邦悍將蔣智賢、陳鴻文打假球案件，刑事遭判處3月徒刑確定，民事部分蔣智賢提告求償300萬，士林地方法院判陳應賠償30萬，並在聯合報等報刊登道歉聲明。

蔣主張，陳建名在節目上的言論「這個陳鴻文跟蔣智賢...中南部的組頭就有透過白手套，去找到這兩位，聽說有送了一些錢，請他們下半季的時候就要開始要來放水」「聽說一場就送1000萬」等不實內容，貶損其名譽，陳建名及三立電視應連帶賠償300萬元，並在聯合報等報社刊登道歉聲明。

被告三立電視公司主張，此節目報導公眾關注的職棒球員，主持人提問、來賓以自身經歷、見聞，分析、相互辯駁，節目內容自始並未預設立場，甚或妄下結論，另來賓未受雇於三立，來賓在節目上所言，三立無從事前事後審查、刪減，或事先排練或照稿演出之荒謬情形，三立製播此節目，未侵害蔣智賢名譽。陳建名則未提出書狀做聲明或陳述。

士林地院指出，陳建名在節目上的言論，未盡查證義務，僅用2017年7月在酒店聽到傳聞，佯稱錄影當天打電話給以前朋友聊到，刻意捏造消息取得時間及來源，意圖藉此取信於人，刑事部分經判處3月徒刑可易科罰金確定。

陳建名所說的言論，具體傳述蔣收受職棒地下簽賭集團給付1000萬元，答應放水打假球，致遭球團排除於季後賽名單外。法院認為，當時蔣身為職棒中華兄弟球團球員，陳的言論已造成道德形象、人格評價負面貶抑，應負侵權行為責任。

法院勘驗節目內容，三立電視公司節目主持人在訪談中，對陳建名所述傳聞，同時提醒閱聽者「尚未經證實」，三立電視公司並未侵害名譽權。

法院認為，職棒球員如涉簽賭打假球，不但損及個人聲譽，運動生涯更可能因此終止，陳建名在節目上公開指摘球員收受不法款項放水打假球，嚴重貶損社會評價，也對運動生涯造成負面影響，考量雙方身分地位及經濟能力，陳建銘應賠償30萬元，並登報道歉。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

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