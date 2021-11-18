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北市觀傳局約聘詐領獎金72萬未遂 新北檢依貪汙罪起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

在台北市觀傳局擔任約聘僱稽察員的傅女，與男友藉著職務之便，四處投宿未依法領取登記證經營的旅社，之後再檢舉藉此賺取檢舉獎金，未料因檢舉資料被同事發現與其公務電腦桌面相同，傅女撤回檢舉案才未領取獎金；新北地檢署今依貪汙治罪條例起訴。

北市觀傳局為加強查緝違法經營旅宿業祭出獎勵，只要民眾檢舉北市轄內違法旅宿業經裁處罰鍰確定，且罰鍰金額達10萬以上、完成收繳，觀傳局將給檢舉民眾罰鍰金額15%作為獎金。

檢廉調查，傅女與因投資失利淪為街友的黃姓男友，去年2月14日起利用觀傳局獎勵制度，由傅女利用職務之便，過濾選出尚未經民眾檢舉，或已遭裁罰後可重複檢舉的旅宿業，再以公務電腦預定住宿、刷卡，由男友前往住宿、拍攝照片。

傅女與男友為規避檢舉人申請獎金限制上限30萬元，還私下以父母、祖父母等親友名義提出檢舉，短短半年內共提出48件檢舉案，初估約可獲得72萬元獎金。

傅女的王姓同事審查檢舉案時，發現檢舉人的電腦截圖畫面竟與傅女公務電腦一樣，且訂房、付款人姓名與傅女相同，向長官報告後傅女雖以職務報告搪塞，但深怕東窗事發，透過陳情系統將檢舉案全部撤回，因此未詐得任何獎金。

法務部廉政署今年9月7日持搜索票針對傅女辦公室搜索，並將相關證據帶回、約談傅女與男友等人，傅女與男友坦承犯行，新北地檢署今依貪汙 治罪條例起訴傅女與其男友，並因兩人沒有犯罪所得，又在偵查中坦承犯案，請法院減輕其刑。

在北市觀傳局擔任約聘雇的傅女為檢舉獎金，利用職務之便查詢未經檢舉的違法旅宿業，又利用親友身分造假提出檢舉案，新北地檢署今依貪汙治罪條例起訴。本報資料照片
在北市觀傳局擔任約聘雇的傅女為檢舉獎金，利用職務之便查詢未經檢舉的違法旅宿業，又利用親友身分造假提出檢舉案，新北地檢署今依貪汙治罪條例起訴。本報資料照片

觀傳局 北市 新北

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