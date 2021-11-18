盛唐鉛中毒案女患者病逝 委任律師：這是毒物公害案件

台中盛唐中醫及在去年8月爆出鉛中毒案，造成前議長張宏年一家4口在內，共有39人受害提告，其中一名張姓女病患，在本月2日不幸病逝，羅永安律師表示，這是毒物公害案件，希望能其他第三方鑑定單位願意協助證明，鉛中毒對被害人們的身體傷害是確實有影響的。

羅永安表示，本案件不要把他當作單純的「醫療糾紛」，只能就醫院所開出的診斷證明進行判斷，但這件事情是「毒物公害」，在鑑定時候，應該要以因果關係理論去做判斷，單就診斷證明書去說明，是有難度的。

羅也提到，被害人殘存在體內的，不是正當藥物，是毒物，這種公害性的案件，不可能是由一個醫生，或是普通醫學鑑定就可以幫到忙的，想尋求法院以外的鑑定團體，可以主動聯繫告訴人，協助去證明這些有害毒物與被告人的身體狀況，是有因果關係的。

前國民黨台中市黨部主委陳明振表示，自己妻子也是鉛毒案受害者，事發到現在一年多，鉛毒量雖有下降，但後遺症依然在，希望呂世明（現改名為呂志霖）民事責任上拿出誠意解決，而不是單就掛號費及醫療費做賠償，鉛中毒受害者後遺症病痛的折磨，往後還有一段漫長且艱苦的旅程要走，呂還要繼續逃避嗎？

盛唐中醫負責人呂世明（現改名為呂志霖）的委任律師羅閎逸表示，該案刑事部分已起訴，民事部分呂世明已與20多位被害人達成和解，未和解的部分包括消費者文教基金會所提團體訴訟等，以及數名其他被害人，但因部分被害人要求的賠償金額太高，有的要求1、2千萬，超出呂能力所能負擔範圍。羅閎逸強調呂有賠償意願，希望在雙方律師說服當事人，在合理金額範圍內達成和解。

羅閎逸又表示，對於有病患不幸過世，呂世明感到很遺憾，但死亡是否與鉛中毒死亡有因果關係，尚須相關單位釐清。