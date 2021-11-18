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盛唐鉛中毒案女患者病逝 委任律師：這是毒物公害案件

聯合報 / 記者 劉柏均白錫鏗／台中即時報導

台中盛唐中醫及在去年8月爆出鉛中毒案，造成前議長張宏年一家4口在內，共有39人受害提告，其中一名張姓女病患，在本月2日不幸病逝，羅永安律師表示，這是毒物公害案件，希望能其他第三方鑑定單位願意協助證明，鉛中毒對被害人們的身體傷害是確實有影響的。

羅永安表示，本案件不要把他當作單純的「醫療糾紛」，只能就醫院所開出的診斷證明進行判斷，但這件事情是「毒物公害」，在鑑定時候，應該要以因果關係理論去做判斷，單就診斷證明書去說明，是有難度的。

羅也提到，被害人殘存在體內的，不是正當藥物，是毒物，這種公害性的案件，不可能是由一個醫生，或是普通醫學鑑定就可以幫到忙的，想尋求法院以外的鑑定團體，可以主動聯繫告訴人，協助去證明這些有害毒物與被告人的身體狀況，是有因果關係的。

前國民黨台中市黨部主委陳明振表示，自己妻子也是鉛毒案受害者，事發到現在一年多，鉛毒量雖有下降，但後遺症依然在，希望呂世明（現改名為呂志霖）民事責任上拿出誠意解決，而不是單就掛號費及醫療費做賠償，鉛中毒受害者後遺症病痛的折磨，往後還有一段漫長且艱苦的旅程要走，呂還要繼續逃避嗎？

盛唐中醫負責人呂世明（現改名為呂志霖）的委任律師羅閎逸表示，該案刑事部分已起訴，民事部分呂世明已與20多位被害人達成和解，未和解的部分包括消費者文教基金會所提團體訴訟等，以及數名其他被害人，但因部分被害人要求的賠償金額太高，有的要求1、2千萬，超出呂能力所能負擔範圍。羅閎逸強調呂有賠償意願，希望在雙方律師說服當事人，在合理金額範圍內達成和解。

羅閎逸又表示，對於有病患不幸過世，呂世明感到很遺憾，但死亡是否與鉛中毒死亡有因果關係，尚須相關單位釐清。

台中地檢署偵辦「硃砂」、「鉛丹」中毒案，查出盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏，先是向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買硃砂入藥，接著歐把鉛丹誤當硃砂販賣，呂、洪不察把鉛丹入藥，造成前議長張宏年等39人服用後嚴重鉛中毒，檢察官查出共有250人、1157人次服用摻有砂硃及鉛丹的中藥，病患年齡從5歲至80多歲，中檢今天依違反藥事法等罪起訴歐國樑、洪彰宏、呂世明等3人。另盛唐中醫的李姓行政組長獲緩起訴處分。

被害人委任律師羅永安表示，盛唐中醫鉛毒案，已經是「毒物公害」案件，並不是單純的「醫療糾紛」，應該要用因果關係理論去判斷，希望有另外的鑑定單位能夠協助，證明被害人身體狀況變化是與鉛毒有所相關的。記者劉柏均／攝影
被害人委任律師羅永安表示，盛唐中醫鉛毒案，已經是「毒物公害」案件，並不是單純的「醫療糾紛」，應該要用因果關係理論去判斷，希望有另外的鑑定單位能夠協助，證明被害人身體狀況變化是與鉛毒有所相關的。記者劉柏均／攝影
前國民黨台中市黨部主委陳明振表示，自己妻子也是鉛毒案受害者，事發到現在一年多，鉛毒量雖有下降，但後遺症依然在，希望呂世明要拿出誠意解決，而不是單就掛號費及醫療費做賠償，這些是遠遠不及被害者所受的傷害。記者劉柏均／攝影
前國民黨台中市黨部主委陳明振表示，自己妻子也是鉛毒案受害者，事發到現在一年多，鉛毒量雖有下降，但後遺症依然在，希望呂世明要拿出誠意解決，而不是單就掛號費及醫療費做賠償，這些是遠遠不及被害者所受的傷害。記者劉柏均／攝影

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