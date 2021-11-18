男交往15歲女學生還開房 辯「不知未成年」遭打臉判7年

桃園市江姓男子透過網路結識並交往15歲女學生，多次發生性關係，結果不到5天卻將女學生姓名、學校、年紀、照片公布在臉書，引發女學生恐懼並報案提告；江到案後聲稱不知女學生未成年，但遭查出他第一次開房曾因女學生未成年被拒，顯然知情，加上他一個月內又另犯強制性交，桃園地院依兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪判他有期徒刑7年10月，可上訴。

判決書指出，江男去年5月7日透過臉書認識一名15歲的女學生（Ａ女），先是以每張照500至1000元的價格，要求她拍攝並傳送裸照遭拒絕，同月17日又與她成為男女朋友，並在19日、20日分別帶她入住飯店，發生多次性行為，不料竟在21日時因細故，將Ａ女姓名、學校、年紀、照片等資料放上個人臉書公開，並出言誹謗；Ａ女看到PO文十分害怕，因而報案。

江男到案後一下辯稱不知道Ａ女年齡，一下改口說她自稱19歲，但Ａ女說，剛開始聊天就已告知自己15歲。法院查，江男19日帶Ａ女開房，因Ａ女未成年遭旅館方拒絕服務，將帶她至另一間飯店時，先單獨辦理住房手，隨後再讓她進房，過程全被飯店監視器拍下，江明顯知情。

法院又查出，江男事隔不到一個，又在去年6月1日透過交友軟體認識一成年女子，知道她在求職，便一人分飾兩角，謊稱要她測試友人人品，若成功便給予面試機會，自己便扮演「友人」與她相約旅館房間，甚至謊稱持槍，藉此性侵得逞。