小三嗆「車上都我們的味道」正宮提告就改口被人夫性侵

已婚運動用品公司負責人和來買單車的女舞蹈老師搞外遇，多次發生性行為，小三還傳訊息嗆元配「他對我百依百順，寶貝來寶貝去」、「車上充滿我們兩的味道」，另在臉書稱元配是老女人等語，元配提告求償，台北地院判舞蹈老師要賠償50萬元，可上訴。

元配提告主張，舞蹈老師2016年4月到門市購買捷安特自行車，而認識她和丈夫，未料兩人前年初開始在旅館、車內多次發生性行為，丈夫也坦承搞婚外情，她為求家庭和諧，要求小三回歸家庭，不要再傳訊息給丈夫。

未料，舞蹈老師今年3、4月傳訊息給元配嗆聲，「他對我百依百順，寶貝來寶貝去了，我永遠是他的公主」、「車上充滿了我們兩的味道跟…結合體」、「男方之後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」，更在臉書po文說「男方說最喜歡我的性感」，汙辱元配是「老女人」、「禽獸」等，提告要求賠償100萬元，並在臉書道歉。

舞蹈老師抗辯，她被男方性侵，受到脅迫才交往，且她患「斯德哥爾摩症」，因男方頻繁噓寒問暖而愛上對方，且她長期受焦慮、憂鬱症、創傷壓力症候群所苦，認為元配應該找丈夫負責，而非對她求償。