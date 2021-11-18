「二寶爸」外遇15歲少女變「三寶爸」判9月 法官：毫無責任感

已婚火鍋店鄭姓店員與15歲少女發生性關係，致對方懷孕生子，被訴對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪；鄭資力有限，卻禁止少女替兒子辦出養手續，台北地方法院認為鄭自私、無責任感，判他有期徒刑9月。可上訴。

民法所謂的「出養」是永久性質的，即，孩子將永遠被帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務會完全停止。

事實上，鄭本來就育有2個不滿5歲的女兒，又外遇未成年少女再生下兒子，變成「三寶爸」。

鄭對法官說，願意辦離婚、迎娶少女，並且扶養兒子，不過，法官認為，鄭月薪3萬元、在外租屋、根本無力扶養兒子，還阻撓少女辦理出養，除了造成少女生活、經濟上的困擾之外，更破壞兒子尋得健全家庭接受良好教養的機會，批鄭「自私」、「輕率」、「毫無責任感」。

2020年4月，現年37歲的鄭姓男子在台北市饒河夜市附近的汽車旅館，與15歲少女發生一次性關係，後來少女懷孕並產子，少女母親發現後對鄭提告。