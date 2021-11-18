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他缺錢被房東趕放火想輕生 卻燒死無辜鄰居二審判19年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子林文芳去年不滿房東要求搬家，在住處放火想自殺，火勢一發不可收拾，不幸燒死隔壁行動不便的黃姓鄰居，他則受不了高溫逃出火場，事後向警方投案承認縱火，一審依殺人罪判林19年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

林文芳案後被羈押至今，高院今開延押庭，他稱「當天我就想死了」，不小心燒到衣服，連證件都燒光，且他10分鐘後就自首，現在也漸漸失憶，像失智一樣，「我應該要減刑」。

律師則辯護，林文芳有親友可以聯繫、固定處所，對後續審判、執行不受影響，建請法院具保停押。高院將評議後裁定事後繼續羈押。

台北市環河路三段某大樓2020年11月3日中午時分發生火警，現場傳出爆炸聲，警消獲報趕抵現場，緊急疏散20多人，住在8樓黃姓男子行動不便、長期臥床，被救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

事後，縱火的林文芳到派出所投案，表示他缺錢花用，本來在自己房間燒衣服準備輕生，但因受不了大火高溫逃出。

林文芳向檢警聲稱，他知道住在同樓層的黃姓男子行動不便，不過，放火時沒想到會殃及鄰人，才沒有前去搭救。台北地院考量他自首而減刑，依殺人罪判19年徒刑，高院今駁回上訴，維持一審判決。

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林文芳。記者林孟潔／攝影
林文芳。記者林孟潔／攝影

高溫 殺人

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