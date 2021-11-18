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娃娃機店也偷電 業者與台電和解判刑3月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市霧峰區中正路經營娃娃機店的粘姓業者，去年初以4萬元代價，由不詳人在該店內線配電盤加裝迴路裝置「單相電容器」，致使電度數計算失準，至去年9月經電力公司人員會同警方查獲，查出粘男共竊電2萬2397度，事後已與台電公司達成和解，台中地檢署今天依竊盜罪將他判刑3月，得易科罰金，並沒收單相電容器等犯罪工具。

判決書指出，粘男（38歲）去年1月間在他所經營位在台中市霧峰區中正路的娃娃機店，以新台幣4萬元代價，由不籍人在娃娃機店內線配電盤加裝一迴路裝置「單相電容器」於B相及時控開關，改變電表計量相位角，致計量該處所用電的三相三線瓦時計電表轉動失準，以此方式竊電。

至去年9月29日，經台電人員會同警方前往霧峰區中正路這家娃娃機店稽查，而當場查獲，並查扣單向電容器及時控開關等物。

粘男坦承以4萬元代價委請不詳成年人安裝「節電裝置」，但否認竊電犯行，辯稱「我並沒有竊電犯意，我有向該不詳成年人確認不會動到電表才請該人安裝，我並不知道這樣會構成竊電」。

粘男供稱「去年1月中下旬，我去巡視娃娃機店，有一個陌生的水電工跟我推銷，他說有很多人裝省電 裝置，他說裝了之後電費可以少一半，我算了一下租期，認為可以節省電費，所以我就同意讓他裝，他跟我收了4萬多元」。

檢審查出，粘男竊電應追償度數為2萬2397度；再以平均單價4.07元為計算，追償電費共9萬1155元。惟粘男已與台電公司以21萬3333元達成和解，並已依約償還台電公司14萬1333元。

法官審酌，粘男為圖減省電費私利，以非法方式竊電，致台電公司無法準確計算其用電情形，影響公用民生事業費用負擔公平性，變相將個人用電成本轉嫁由社會大眾承受，但考量粘男與台電達成和解，予以判刑。

台中市霧峰區中正路經營娃娃機店的粘姓業者，以4萬元代價，由不詳人在該店內線配電盤加裝迴路裝置「單相電容器」，竊電2萬2397度，事後已與台電公司達成和解，台中地檢署今天依竊盜罪將他判刑3月。圖／本報資料照
台中市霧峰區中正路經營娃娃機店的粘姓業者，以4萬元代價，由不詳人在該店內線配電盤加裝迴路裝置「單相電容器」，竊電2萬2397度，事後已與台電公司達成和解，台中地檢署今天依竊盜罪將他判刑3月。圖／本報資料照

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