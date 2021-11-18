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他虐死5月大女兒纏成木乃伊 揪小三沙灘埋屍判10年10月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

印尼籍龍姓男子和妻子爭吵，將不滿發洩在5個月大的女兒身上，掐她脖、重摔虐死，還用膠帶纏成木乃伊冰存，去年6月17日找林姓小三一起到沙灘埋屍。一審斥龍扼殺親生女兒，令人髮指，依傷害致死等罪判他10年10月徒刑；案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判龍10年10月徒刑。

龍（24歲）和妻子有2名女兒，去年6月14日大吵後，他先抓小女兒連摔、用毛巾摀口鼻虐死，妻子則在旁任由他施暴。女嬰死亡後，龍以塑膠袋包裹冰存，17日取出放機車車廂，約林姓小三（28歲）騎車到海邊挖洞埋屍。

法醫解剖見女嬰多處外傷、出血，研判遭重摔致死，檢方認為龍、陳涉嫌共同朝女嬰施虐，偵結各依傷害致死、遺棄致死及遺棄屍體等罪嫌起訴龍男、陳女及林女等3人。

桃園地方法院一審認為龍不思以耐心呵護照料小孩，朝親生女兒發洩情緒，欠缺尊重生命觀念，痛批他所為令人髮指、惡性匪淺，且犯後狡辯否認，未見悔悟，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪、遺棄屍體罪，各判10年6月、8月，應執行10年10月。

另依遺棄屍體罪判妻子6月得易科罰金之刑；林女因對女嬰真實身分、死亡都不清楚，是因龍請求才會協助在沙灘挖洞埋屍，判5月得易科罰金之刑，緩刑2年，支付公庫5萬元。

龍和妻子上訴，高院開庭時，法官詢問龍「小孩頭部為何有外傷？」，他答一走出洗手間時就看到孩子昏迷，他原本想打電話向姊姊求援，但妻子「拿刀威脅」，阻止他打電話。

陳女則哭著說，女兒的傷勢都是前夫打的，當時她懷孕，手上又抱著大女兒，根本無法救小女兒。她說，前夫會家暴，家裡又有兩把刀，她不敢大聲叫「救命」。

高院今駁回龍和妻子的上訴，維持一審判決，仍判龍10年10月徒刑、妻子6月得易科罰金之刑。

龍姓男子掐脖、重摔虐死5個月大的女兒，還用膠帶纏成木乃伊冰存，找小三一起到沙灘埋屍。圖／聯合報系資料照片
龍姓男子掐脖、重摔虐死5個月大的女兒，還用膠帶纏成木乃伊冰存，找小三一起到沙灘埋屍。圖／聯合報系資料照片

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