未經核准購230支大陸額溫計 假冒祖父名義進口起訴

台中市民張姓女子未經核准，去年向大陸購物平台阿里巴巴訂購230支額溫槍，每支額溫槍人民幣35元，再利用不知情祖父名義，佯以進口褲子及衣服，委託不知情的東慶報關公司報關進口，經財政部關務署台北關查獲，台中地檢署今天依違反藥事法將張女起訴。

張女（31歲）坦承額溫槍是她向阿里巴巴網站購買，並要進口台灣，但辯稱她當時成立裕忻公司要販售醫療器材，同時向大陸購買，但賣家沒有告知就出貨，對話紀錄已刪除。檢察官不採信，將張女起訴。

起訴書指出，去年8月間，新冠肺炎疫情嚴重，民眾對次額溫槍需求大增，張女明知未經主管機關核准，不得擅自輸入未經准許輸入的醫療器材，張女於去年8月初，以每支人民幣35元代價，向大陸購物台阿里巴巴訂購230支額溫槍。