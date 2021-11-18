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未經核准購230支大陸額溫計 假冒祖父名義進口起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張姓女子未經核准，去年向大陸購物平台阿里巴巴訂購230支額溫槍，每支額溫槍人民幣35元，再利用不知情祖父名義，佯以進口褲子及衣服，委託不知情的東慶報關公司報關進口，經財政部關務署台北關查獲，台中地檢署今天依違反藥事法將張女起訴。

張女（31歲）坦承額溫槍是她向阿里巴巴網站購買，並要進口台灣，但辯稱她當時成立裕忻公司要販售醫療器材，同時向大陸購買，但賣家沒有告知就出貨，對話紀錄已刪除。檢察官不採信，將張女起訴。

起訴書指出，去年8月間，新冠肺炎疫情嚴重，民眾對次額溫槍需求大增，張女明知未經主管機關核准，不得擅自輸入未經准許輸入的醫療器材，張女於去年8月初，以每支人民幣35元代價，向大陸購物台阿里巴巴訂購230支額溫槍。

張女利用不知情的祖父名義，規避法律，而以進口褲及衣服名義，於去年8月間，將祖父的身分證及蓋有祖父的個案申請委託書傳給不知情的東慶國際通運有限公司，委託於8月19日、25日辦理額溫槍報關進口。經財政部關務署台北關查獲。

張女未經核准向大陸購物平台阿里巴巴訂購230支額溫槍，再利用不知情祖父名義，佯以進口褲子及衣服，委託不知情的報關公司報關進口，台中地檢署今天依違反藥事法將張女起訴。圖／本報資料照
張女未經核准向大陸購物平台阿里巴巴訂購230支額溫槍，再利用不知情祖父名義，佯以進口褲子及衣服，委託不知情的報關公司報關進口，台中地檢署今天依違反藥事法將張女起訴。圖／本報資料照

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