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深夜看鬼片嚇到不敢獨睡 少女找繼父同睡卻慘遭性侵

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市15歲少女去年2月間深夜，與繼父在住處看完鬼片後很害怕，表示要與父母同睡，繼父表示床太小睡不下，少女轉而要求繼父與她同睡，繼父竟對少女乘機性交得逞，隔天少女發現僅著內褲且身體黏黏的，這才想起睡夢中遭性侵，經同學家長告知生父憤而提告，一審判繼父3年4月，繼父深表悔意，賠償100萬給生父及少女，少女原諒繼父，二審改判2年，緩刑3年。

案發隔天，少女發現僅穿著內褲，外褲置在床邊，身體黏黏的，感覺有異，這才想起睡眠中遭性侵，上學時以line向同學表示遭性侵，並將過程向身旁好友哭訴。經同學家長轉告生父，少女也向母親反應，並赴醫院驗傷，少女改與生父同住、提告。

繼父犯後自警詢、偵查、原審及高分院審理時，均坦承犯行，未作爭辯，並多次對少女及其生父表示「對不起」。少女於案發後與生父同住，繼父也配合少女生父取交其生活與學業所需物品，多次對少女表示關心。

案發前，少女與繼父、母親及兩人再婚所生弟弟4人同住。少女警詢時表示，繼父對她很好，很像爸爸，生活上會照顧她，她想要的東西，他願意買給她，他會帶她出去玩，也會煮飯。

台南高分院合議庭認為，本案起因去年2月29日周六晚間，少女與繼父共同觀看鬼片之後，少女心生害怕，不敢單獨回房睡覺，主動要求繼父與她同睡，可見案發前，兩人互動良好，有課盡家長責任對少女關心、照顧，因而深受其信賴。且審酌相關事證，認本案應是兩人同睡之際，一時意志不堅，無法控制自己情慾的偶發事件。

少女及生父對繼父提起刑事附帶民事訴訟，一審刑事判3年4月徒刑，民事則判賠100萬元，繼父已悉數給付，生父仍表示難以原諒，但少女當庭表示「我願意給被告一次機會，因他犯後態度良好，我同意法院諭知緩刑，我願意原諒被告」。

因此，二審改判，認繼父犯成年人故意對少年犯乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

少女及生父對繼父提起刑事附帶民事訴訟，判賠100萬元，繼父已悉數給付，少女當庭表示願意給繼父一次機會，給同意給予緩刑機會，二審改判2年，緩刑3年。圖／本報資料照
少女及生父對繼父提起刑事附帶民事訴訟，判賠100萬元，繼父已悉數給付，少女當庭表示願意給繼父一次機會，給同意給予緩刑機會，二審改判2年，緩刑3年。圖／本報資料照

性侵 台南 民事訴訟

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