疑檢體錯置生下重度SMA女嬰 二審逆轉醫院、醫檢所免賠

罹患重度SMA的女嬰，雖然家屬形容每天生命都在「倒數計時」，但在家人細心照顧下，已經進步很多。圖/家屬提供 高雄一對夫妻到某婦產科醫院產檢，原本女方被檢出非「脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）」帶因者，後來卻生下重度SMA 女嬰，夫妻倆認為檢體疑遭錯置，高雄地院民事庭認為醫院、檢驗所對檢體處置有瑕疵，判賠這對夫妻361萬元，高雄高分院審理後逆轉，認為院方、醫檢所並無過失，改判免賠。可上訴。

女童的父親說，孩子的爸定期醫療支出是不小的壓力，未來還有身障設備需要努力，他也不確定有沒有能力繼續上訴，只能盡力而為。

2016年10月，這對懷孕的夫妻到婦產科診所就診，自費為孕妻做SMA基因篩檢，院方將檢體送往台北合作的醫事檢驗所檢驗，依據「DHPLC檢驗法」，結果顯示為不是SMA帶因者，夫妻信任報告，隔年高興喜迎女兒誕生。

隔年4月19日，這對夫妻於另間婦產科醫院產下一女，後來觀察女兒與其他嬰幼兒不一樣，出生3個月後經台大醫院篩檢，才確認女兒罹患重度SMA，後來女方至台北某婦產科檢驗SMA基因，用另一種「 MLPA法」檢驗，確認為SMA帶因者。

嚴重型脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，在出生後1個月會出現四肢及軀幹無力、肌張力減退，頸部控制、吞嚥及呼吸皆困難，易罹患呼吸道感染，大部分病患在2歲以前就會因呼吸衰竭死亡。

夫妻倆形容女兒生命像是在「計時」，1年帶女兒出去玩1次，也都要「全副武裝」，帶呼吸器、抽痰機外出，要是輕微感冒，1天就要抽痰10次，睡覺的時候全得戴著呼吸器，才能讓生命延續下去。

原本以為女兒活不過兩歲，女嬰經過夫妻倆照料以及參與延命計畫，讓女兒餘命得以延長，如今4歲半已能吞嚥與咀嚼，與剛出生時依靠呼吸器過活已有很大進步。

當時孕妻檢驗時，醫院也將另1名女子的檢體一起送往檢驗所，這女子卻反而驗出具SMA帶因，事後醫院通知這女子說血液檢體運送過程有問題，要她重驗，但直到這女子生下小孩後一切正常。

兩人認為當初檢體疑似遭到錯置，害他們誤信SMA檢驗報告，造成家庭痛苦，向醫院、醫檢所提告求償，一審高雄地院認為醫院和檢驗所都有責任，侵害到夫妻倆的「墮胎權」，判賠361萬元，院方不服上訴，高雄高分院審理後逆轉。

二審合議庭調查，女方抽血當天僅她參與SMA產檢，採血後依據身分標籤置入相對應的採血管，而同批送至台北的血液也並非同天抽血，應無混淆的可能；運送過程委由國內著名冷藏運輸業者，若運送有疏失，不可能僅同批送檢的女子檢體有問題，再者基因為既定遺傳模式，不致因溫度或保存狀況而生變異，最多只影響檢體能否檢驗。

另外，女方2007年懷第一胎時也曾依「DHPLC檢驗法」檢測，呈現無SMA基因缺失，根據醫學報告，此方式約可準確診斷出96％SMA患者及帶因者，其中有4％患者具有非缺失型SMN1基因突變，需進一步利用單點突變分析方法檢驗，因此醫檢所採行的檢驗法，無法擔保百分百檢出是否為SMA帶因者。