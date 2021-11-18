車震性侵傳播妹判重刑 駕車友人依幫助犯判2年

台中市民彭男、陳男等人，3年前與友人至音樂餐廳飲酒作樂，席間傳播妹可可（化名）喝醉陷於意識不清狀態，彭叫陳男駕車至暗巷，在車後座性侵可可得逞，一審依乘機性交罪將彭男判刑4年6月，另依幫助犯乘機性交罪將陳男判刑2年，彭與陳男不服上訴，二審認2人上訴無理由，將全案予以駁回。可再上訴。

合議庭審酌，彭男與被害人並不熟，僅見她不勝酒力認有機可趁，即指示友人陳男駕車前往市區不詳巷弄，在車上性侵被害女，而陳男明知彭欲性侵被害人，不思加以勸阻，反聽從彭指示運載及停車等候行為，助彭犯下性侵害，顯見法紀觀念淡薄，除造成被害人身心難以抹滅之陰影及痛苦外，對社會治安也有相當危害，予以判刑。

判決書指出，彭男、陳男於2018年11月10日凌晨，與阿冠、阿杰等友人在台中市區某音樂餐廳飲酒作樂，阿杰邀傳播妹小喬、可可到場坐檯陪酒，至同日清晨，因小喬身體不適而先行離開，而可可飲酒過量而陷於意識不清狀態。

阿杰乃帶同可可與陳男、阿冠一起搭彭所駕駛的自小客車，並至台中市五權路附近超商由阿杰下車購買飲料，適有警員在附近執行巡邏勤務，彭男等人為免酒後駕車遭警員發覺，遂未及等待阿杰返回車上，即改由阿冠駕車搭載彭男、陳男及可可，前往阿冠位在中市北屯區北屯路與松山街口工作地點，抵達後阿冠即下車離去。

彭男見可可呈不勝酒力醉態，指示陳男駕車前往中市太平區不詳巷弄，自己則坐在後座開始脫去可可所著短褲、內褲，性侵被害女得逞後，彭再叫陳駕車載可可與阿杰等人會合，隨即離開現場，經被害人報警處理。

彭男否認乘機性交犯行，辯稱「我是與她在餐廳廁所合意發生性關係，當天快天亮時，我從廁所出來看到她，她就直接跟我說要趴趴，然後衝過來抱我，我就趕快站起來說你不要在那邊發瘋，她就坐回去，後來我去廁所，她就跟著進來，門鎖起來，她就坐在我上面發生性行為」。

陳男也否認幫助犯乘機性交罪，辯稱他餐廳內聽到可可與彭男說她想要趴趴，她講的話在場的其他人都聽得到，印象中有聽到彭男說要去廁所，彭出去後可可也有跟著出去，他不確定可可是否也是去廁所，又當日車子去太平，可可都在車上睡覺沒有發生什麼事，後來可可女當時醒過來叫彭要給她錢，但給多少錢及為何要給錢他不清楚。

一審法官認彭男、陳男狡辯，依乘機性交罪將彭男判刑4年6月，另依幫助犯乘機性交罪將陳男判刑2年，彭與陳男不服上訴，台中高分院合庭認2人上訴無理由，將全案予以駁回。可再上訴。