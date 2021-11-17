影／八大復業 基警查獲1家視聽歌唱業違規

基隆警方到舞廳、卡拉OK、視聽歌唱業等地執行臨檢，向業者及消費者宣導確實遵守防疫規定。圖／翻攝自udn影音網

中央疫情指揮中心公布八大行業只要獲得審核過關，16日起得恢復營業。基隆警方同日到舞廳、卡拉OK、視聽歌唱業等地執行臨檢，向業者及消費者宣導確實遵守防疫規定。一名視聽歌唱業者未獲復業許可，就對外營業且有女陪侍，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，另有3名大陸籍漁工涉嫌違法上岸消費飲酒，依違反兩岸關係條例送辦。

警方表示，業者在降級解封申請復業後，仍應遵守政府相關防疫規定，警方將持續規劃臨檢勤務，全面清查相關業者是否落實相關防疫措施，營業期間從業人員及顧客均須至少接種1劑疫苗滿14天。

基隆警一、二分局昨晚分到轄區舞廳、卡拉OK、美容護膚、視聽歌唱業等處所執行臨檢，並向在場民眾及業者宣導確實遵守防疫規定。另於重要聯道路設置路檢站盤查，防堵噪音車輛、嚴懲酒駕等重大交通違規，掃蕩不法分子，展現打擊犯罪決心，確保轄區安全。

警一分局臨檢時，查獲一家視聽歌唱業者並未申請復業許可就營業，且有女子在場陪侍情事。包廂內發現3名大陸籍船員違法上岸消費飲酒，且無法出示已注射1劑疫苗滿14天證明，分依違反傳染病防治法、台灣地區與大陸地區人民關係條例處置。

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