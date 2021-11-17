花蓮7旬婦賣11億元假發票 脫產欠稅不繳遭管收

花蓮71歲周姓婦人自2000年起，開設十幾家虛設保險代理人公司，販售面額新台幣11億餘元的不實發票給保險公司，並收取發票面額約15至20%不法利益。更用668位人頭擔任幽靈員工及股東，欠稅及罰鍰3860萬元不繳，執行署花蓮分署依法向地方法院聲請獲准，將周女送至花蓮看守所管收3個月。

執行署花蓮分署指出，調查局東部地區機動工作站查獲不法利益，依不同年度綜合所得稅併課罰鍰，本稅及罰鍰合計約3860萬元。

經花蓮分署與北區國稅局花蓮分局合作追查後發現，周女在東窗事發後，於2007年火速將名下位於花蓮縣多棟透天厝、千坪農地，以及台北市中山區大樓等，合計市值逾億元的17筆不動產，贈與自己的母親、妹妹及子女，或賣給第三人，又將銀行存款2232萬餘元全數轉出或提領一空，拒絕繳納欠稅。

花蓮分署表示，周女向執行人員佯稱「沒錢繳稅，靠年金度日」，卻有錢私人放款，收取高額利息，甚至還到債務人家中凶狠討債，放款金額約372萬元。

經行政執行官訊問後，周女仍不提出清償計畫，執行官以其顯有履行義務可能，故不履行，且隱匿、處分應供強制執行財產事證明確，因此向花蓮地方法院聲請管收獲准，送至花蓮看守所執行管收3個月，但須繳還的金額不因管收而消失。