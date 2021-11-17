修法重懲性私密犯罪 蔡清祥：對深偽影片深惡痛絕！

法務部在刑法妨害秘密罪中增修條文，對製作不實性影音、有散布及營利的行為訂最高7年有期徒刑罰則，法案今天送交行政院審查。法務部長蔡清祥表示，法務部積極修正刑法有關深偽影片的條文，他答應在一個月內提出修正草案，而經刑修小組的努力，在這禮拜已提早完成草案送交行政院。

他說，除就深偽影片訂定新條文加以處罰外，法務部今年3月已就竊錄、散布性私密影音完成修正立法，未來對於不同要件將處罰不同刑度，若意圖營利深偽影片，刑度會更加重，希望外界了解法務部對深偽不實影片非常深惡痛絕，一定會加以法律嚴懲。

他說，法務部擬定好相關法律要件，未來承辦檢察官會是個案情節來認定，而法務部也參照外國立法例，將意圖營利者加重處以最重7年以下有期徒刑。

蔡清祥另外提到，外界非常關心毒駕議題，法務部也已積極修法，而現今法律已有處罰毒駕，但要「致不能安全駕駛」，但法務部認為毒駕是「零容忍」，吸毒就不應該開車，未來會朝「毒駕零容忍」方向修法，只要查出有人吸食毒品而駕車，若檢驗出現陽性就要受刑事處罰。

主任檢察官林映姿指出，修法重點首先是加重「竊錄性影音」加重其刑2分之1，最重可處4年6月徒刑，若是散布竊錄的性影音，可處5年有期徒刑。

第二，參考德國、日本、美國伊利諾州的相關規定，增訂刑法第315條之4散布性私密影音罪，與竊錄性影音不同的是，若性影音是當事人同意拍攝的，但未經同意而散布，則以此條來處罰，刑度是最重2年有期徒刑。

第三是增訂刑法第315條之製作或散布他人不實性影音罪，也就是外界最關心的以深偽技術製作「不實」的性影音，對被害人而言無法對外說明，影音在網路上蔓延非常快速，對被害人所造成難堪、恐懼、身心創傷，草案規範以電腦合成或以其他科技方法，例如深偽技術，來製作、散布他人不實性影音，就會以此條處罰，製作或散布最重處5年有期徒刑，若意圖營利則最重處7年有期徒刑，此部分參考外國立法例，在韓國、美國維吉尼亞洲都有相關規範。

第四是修正刑法第28章的章名為「妨害秘密及性隱私罪」，目的是納入隱私權保障，加強保護被害人。