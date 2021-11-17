賣11億假發票又脫產 7旬老婦欠稅不繳遭管收

71歲周姓婦人因販售高達新台幣11億元假發票遭補課稅金及罰鍰約3860萬元，她將名下財產脫產，稱沒錢繳欠稅；法務部行政執行署花蓮分署16日向法院聲請管收獲准，將管收3個月。

行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿，列管71歲滯欠大戶周姓婦人自民國89年起開設10多家虛設的保險代理人公司，販售面額高達11億餘元的不實發票給保險公司，以扣抵進項稅額，並收取發票面額15-20%不法利益。

新聞稿指出，周女為規避保代公司應納稅捐，在花蓮地區收購多達668名人頭擔任幽靈員工及股東，製作不實薪資、股東盈餘分配等費用成本支出，以逃漏稅捐。

新聞稿指出，全案經法務部調查局東部地區機動工作站於96年8月間查獲後，函請稅捐稽徵機關補課綜合所得稅併課罰鍰，總金額約3860萬元。

新聞稿指出，96年東窗事發後周女迅速將名下花蓮市、台北市17筆不動產贈與親友，並將銀行2000多萬元存款轉出或提領，向執行人員佯稱「沒錢繳稅、靠年金度日」，卻暗地從事「私人放款」，收取高額利息。

新聞稿指出，周女經花蓮分署行政執行官訊問後，仍拒絕提出清償計畫，行政執行官遂以其顯有履行義務之可能故不履行，且隱匿、處分應供強制執行財產的事證明確，16日依法向花蓮地方法院聲請管收獲准，旋即將周女送至花蓮看守所執行管收3個月。