母子檔輕生雙亡 檢查出投資糾紛生前遭毆打讓3男被判刑

屏東地院外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣簡姓母子2019年6月被發現在家中輕生，檢方相驗時發現兩人身上遭毆打傷痕，檢方查出母子生前曾因投資糾紛，協調時遭對方毆打，還被恐嚇要拿5千萬元和解，否則要對母子不利，檢警查出，毆打母子檔是洪男與蘇姓父子，3人依傷害、恐嚇取財未遂等罪起訴，屏東地院審理後，三人分別犯傷害、恐嚇取財未遂等罪，分別處有期徒刑2年2月、5月、10月等，可上訴。

檢方查出，簡姓母子因遭暴力對待、恐嚇，受不了壓力輕生。洪男等3人否認毆打及恐嚇簡姓母子，檢警找到拍下洪男等人施暴的監視器影像，並約談參與糾紛協調的相關人，認定洪男等人涉嫌重大，提起公訴。

判決指出，2019年6月9日，簡姓母子在家中喝輕生，檢方相驗發現，2人手臂、膝蓋、大腿等處有多處傷痕。調查發現，簡姓母子生前曾因投資糾紛，要取回先前拿給洪男放貸款資金350萬，卻反遭洪男等人多次毆打。雙方在同年6月7日下午3時協調，洪男不滿先前被簡男錄音，毆打並恫嚇拿5000萬元和解，否則折斷簡男雙手，檢警查獲涉案的洪男及蘇氏父子。

判決指出，主嫌洪姓男子犯傷害罪、共同傷害罪與恐嚇取財，應執行有期徒刑2年2月、傷害罪6月可易科罰金；協助洪施暴的蘇姓父子檔，依共同傷害罪判刑，蘇父處有期徒刑5月，可易科罰金。蘇兒處有期徒刑10月。全案可上訴。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )