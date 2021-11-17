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外籍女荷官直播博奕網站 台南警破獲逮夫妻檔送辦
台南市40歲吳姓男子和越南籍黎氏夫婦，涉嫌在南區永成路一處鐵皮屋內，以外籍女荷官直播方式經營博弈網站供不特定人賭博，警方昨晚循線破獲，警詢後今天依賭博罪嫌移送南檢法辦。
市警六分局鹽埕所員警10月底接獲情資，在南區永成路某廢棄鐵皮屋有建置賭博機房，專供本國及越南籍賭客透過手機LINE線上下注對賭，輸贏並以周結算，另於永康區龍橋街收水站進行現金賭資交易。
警方歷經近一個月勘查、蒐證後，請得搜索票後，昨晚8點多集合鹽埕所、偵查隊、督察組、防治組外事等幹員計26人，在警局刑大科偵隊協助下，兵分兩路同步執行搜索，昨晚9點在永康查獲收水站1處，現場查獲代理商黎氏夫妻、線上簽賭賭客1名及失聯移工2名，現金賭資68000元、筆電、手機等證物。
警方於昨晚9點50分在永成路查獲吳姓主嫌（40歲）、線上外籍女荷官、操盤手各1名及線上直播博弈工具一批。
該直播博弈網站是以越南三公方式簽賭，由吳姓主嫌與黎氏夫妻（35歲）等3人於110年8月初起共同經營，於南區及永康兩地各負責直播現場運作及賭資收受。辦案人員 估計，8月迄今累積下注金額逾1千5百萬元。
吳嫌另以周薪10000元僱用越南籍女荷官於每天晚上7點起至隔日凌晨5點，經營線上直播博弈網站供不特定賭客下注賭博，至查獲日止實際獲利約近百萬元。全案依觸犯賭博罪嫌移送南檢，失聯移工2名移請移民署專勤隊處置。
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