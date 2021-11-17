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Deepfake散布「性私密」影音大修法！最重判刑7年

聯合報 / 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

Deepfake（深偽技術）成人影片破壞社會秩序，女立委、女藝人都受害，為防範深偽技術淪為犯罪工具，法務部刑法研修小組於刑法中增訂性有關影音處罰法案。記者李奕昕／翻攝
Deepfake（深偽技術）成人影片破壞社會秩序，女立委、女藝人都受害，為防範深偽技術淪為犯罪工具，法務部刑法研修小組於刑法中增訂性有關影音處罰法案。記者李奕昕／翻攝

Deepfake（深偽技術）成人影片破壞社會秩序，女立委、女藝人都受害，為防範深偽技術淪為犯罪工具，法務部刑法研修小組於刑法中增訂性有關影音處罰法案，最重可判到7年有期徒刑，今天送交行政院審查。

修正案增列加重處罰「竊錄性影音罪」規定，於刑第315條之1增列竊錄之內容為他人之性影音予加重處罰，最重可判4年6月有期徒刑，如散布竊錄性影音，最重可判5年有期徒刑。

此外，修法增訂「散布性私密影音罪」，於刑法第315條之4增列未經他人同意，而散布、播送、交付或以他法供人觀覽其性影音或電磁紀錄的處罰規定，最重可處2年有期徒刑。

小組還增訂「製作或散布他人不實性影音罪」，於刑法第315條之5增列意圖散布而以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影音或其電磁紀錄，以及散布、播送、交付或以他法供人觀覽的處罰規定，違法者最重可處5年以下有期徒刑，如意圖營利的話，最重可判7年有期徒刑。

此外，法務部將刑法第28章章名「妨害秘密罪」修成「妨害秘密及性隱私罪」，藉以彰顯性隱私權的保護。

法務部說，刑法修法增訂「製作或散布他人不實活動、言論、談話影音罪」，修法方向是在刑法第36章「妨害電腦使用罪章」裡，增訂第362條之1修正案。

此部分修法增列意圖散布而以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之活動、言論、談話之影音或其電磁紀錄，以及散布、播送、交付或以他法供人觀覽之處罰規定，於規定中增列意圖營利的加重處罰規定。

法務部說，以電腦合成或其他科技方法製作或散布他人不實影音之基本犯罪類型，最重可處3年有期徒刑，於意圖營利下，最重可處5年有期徒刑。

法務部 行政院 隱私權

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