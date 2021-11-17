飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 館長被判拘役30天

「館長」陳之漢辱罵新黨青年軍王炳忠，被判拘役30天。圖／聯合報系資料照片

「館長」陳之漢不滿新黨青年軍王炳忠去年在前總統李登輝辭世後，於臉書發布「終於死了」等文字，也在臉書發布「丙中狗兒子」回應，又於同年8月在直播上辱罵王是「共匪」、「賣國賊」、「中國狗」等，被提告妨害名譽，新北地方法院認定館長妨害名譽，今判處拘役30天，可易科罰金。

檢警調查，館長不滿去年7月30日李登輝辭世當晚，王炳忠在其臉書上發布「終於死了」等文字，於自己臉書粉絲專頁「飆捍」上公開發布「丙中狗兒子」等文字，又在王炳忠於臉書表示準備提告後，在同年8月2日晚間開直播，以「共匪」、「中國狗」、「賣國賊」、「垃圾」、「弱智」等語言辱罵，王炳忠因此提告妨害名譽。

館長僅坦承有發表言論，辯稱「丙中」非指王炳忠，且直播時未提及王炳忠姓名，辱罵非針對王炳忠所為，但檢方根據貼文、直播影片與新聞報導等，認為社會大眾可直接明確的理解館長辱罵是針對王炳忠所為，館長所言為卸責之詞，依妨害名譽起訴。

新北地院審理後，認為館長已觸犯妨害名譽，今天判決拘役30天，可易科罰金。