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全國750萬學生家長個資駭光光 調查官、檢察官也中鏢
台南檢調7月間據報，有民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個資，經3波追查，逮捕知名補習班老師、駭客及賣家等4嫌，因相關個資多達750萬多筆，幾乎家中有小孩念國中小及高中學生個資等都有，經調查官清查，赫然發現自己名字外，甚至多名檢察官也發現自己名列其中。
檢調據報後，循線找到持人頭電話四處兜售學生個資的陳姓男子，向法院聲押獲准後，向上追查知名補習班蔡姓數學老師，涉嫌自2015年起，與柴姓、張姓兩名駭客合作，入侵全國各縣市政府教育局及各縣市國中小及高中網站學生、家長及會考成績計750萬餘筆，再以每筆個資10元至20元，經陳姓男子轉售補習班業者，光在台南獲利數百萬元。
因相關個資多達750萬多筆，幾乎家中有小孩念國中小及高中學生個資等都有，有檢察官就曾接獲補習班工讀生打的電話來招生，檢察官非常生氣，指未曾在該補習班留過電話或個資，不知對方資料從何而來？即要求工讀生刪除相關個資。
然而，台南市調處7月間據報，有民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個資，調查官清查時，赫然發現自己名字外，向檢方提報指揮偵辦，不少檢察官小孩正念國中小及高中學生，也發現自己名字名列其中，雖對方不知道其身分，卻已讓檢調人員很火大，誓言追查到底。
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