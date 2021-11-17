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男被國安局退訓公開「軍事機密」遭訴 反嗆法官：為何不處理扣押物

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台灣大學畢業生何牧珉投考國家安全局，一年後退訓，上網抱怨受訓不合理，將長官的職銜、化名等特別資訊曝光，檢方依國家情報工作法起訴他。台北地方法院今天開庭傳喚何，何面對司法態度囂張，質問法官「為何不先處理扣押物？」

承審法官范雅涵認為，情工法案案卷有國家情報資料，為避免妨害國家安全，依法院組織法86條規定採不公開審理，才剛踏進法庭的何牧珉即抗議「你們傳票上又沒有註明不公開審理」，言下之意，希望法庭公開。

事實上，何牧珉出庭還發生2件插曲。其一，一名蓄長髮男子進入法庭要坐在被告席旁，聲稱要當輔佐人，依規定，輔佐人是刑事案件起訴後在法院陳述意見、輔佐被告或自訴人為訴訟行為的人，一般而論，當事人如表意不清，輔佐人才有參與訴訟程序的必要。

其次，法官請何牧珉如果覺得有程序爭執，應與辯護人討論，何再度反嗆法官「我又沒有請律師」，法官再對何解釋，情工法案屬強制辯護案件，有公設辯護人為何主張權益，隨後，法警將法庭木門關閉，進入其他準備程序。

何牧珉2017年考上國安局，2018年因戰技武藝不及格退訓。2019年，何以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」在PTT國考版貼心得文，標題為「國安訓練，考試史上最黑暗」。

何的貼文指，請準備要到國安局受訓的學弟妹，不要接受家庭訪問，那只是在查看你有沒有背景，好不好欺負」，另指「受傷、身體不舒服不用請假，你在營就不算是曠課」、「訓練一天就是8小時，多加的都算是違法」等建議。

此外，何另將不服遭退訓的訴願聲請書、補充理由書全文貼上PTT，寫下與他接觸過的長官姓名、化名、職銜，不過，依法這些都是不得洩漏的機密，何涉嫌違反國家情報工作法保密義務。

檢察官偵辦時，何牧珉行使緘默權，甚至連自己身分都不願告訴檢察官，檢方偵結起訴何時，認為何犯後態度不佳，請求法院從重量刑。

何牧珉今天到台北地方法院出庭。記者王聖藜／攝影
何牧珉今天到台北地方法院出庭。記者王聖藜／攝影

國安局 檢察官

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