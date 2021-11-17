銀行女經理和男下屬搞外遇 正宮反要賠小三300萬元
台北富邦銀行已婚的王姓女經理和已婚薛姓男下屬發生婚外情，事後薛的妻子簽協議書賠償300萬元，約定不再追究、騷擾，薛妻仍向金管會、銀行檢舉，被一狀告上法院要求賠償300萬元，台北地方法院如數判准，可上訴。
另外，薛妻控王女簽協議書後，持續和丈夫牽手外出散步、逛夜市等，求償120萬元，台北地院也判王女應賠償15萬元，可上訴。
王女、薛前年在台北市大直區精品旅館被薛妻捉姦，雙方簽訂協議書，薛答應給付50萬元、王女給付300萬元，而薛妻應銷毀證據，不得對外散布，也不得至王女住居所或工作場所騷擾。
王女提告主張，雙方簽署協議書後，薛妻今年3月寄她和薛牽手的照片給她丈夫，還在照片背面記載「不知你是否知情你太太一直在外有不正當的男女關係，此事造成很多人很大的痛苦困擾 ，請速聯絡為宜」；又向台北富邦銀行總行檢舉，害她被調職。
王女指出，薛妻也向金管會陳情，導致她被銀行人資主管約談，甚至薛妻透過媒體爆料，且內容與事實不符，認為薛妻違反協議書，要求賠償300萬元。
薛妻反駁，王女簽協議書後和丈夫仍有不正常往來，丈夫還因此搬離住所，提離婚訴訟；她極力要求薛調離分行，但丈夫百般推託並堅持分居，為了斷絕王女藉職務之便親近丈夫，不得已向台北富邦銀行總行、金管會陳情檢舉，沒有違反協議書約定，另否認寄信給王女丈夫。
薛妻也反訴稱，王女前年3月下旬至同年6月假日與丈夫單獨外出、用餐、牽手逛街、散步、一同上下班等，侵害配偶權，求償120萬元。
法院認為，薛妻所為確實違反協議書內容，判應賠償王女300萬元；而王女在簽協議書後也確實和薛牽手散步、逛夜市，有照片為證，判王女應賠償薛妻15萬元。
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