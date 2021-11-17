夜店老闆在臉書亂PO錢櫃「有人確診」 他下場慘了！

何姓男子去年3月聽到江姓友人告知錢櫃SOGO店疑有新冠病毒確診，他未查證就在臉書上發文「sogo……錢櫃 聽說有人確診……好兄弟們 盡量避免安全第一」，錢櫃SOGO店報警。檢方依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪嫌起訴，一審判何罰金30萬元，案件上訴，台灣高等法院今改判何罰金10萬元，得易服勞役。

何曾經營夜店，2012年間涉強擄大有巴士前董事長，被依剝奪他人行動自由罪判刑6月。去年3月7日晚上，何在臉書上發文，指錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，他的臉友有1156人，消息傳開後，錢櫃向台北市警大安分局報案。

何雖坦承貼文，但否認散布謠言，他表示有再三向朋友查證，貼文只是要提醒朋友們注意，應屬言論自由範疇；一審調查，錢櫃SOGO店並無人確診新冠肺炎，證人也稱，因有女性友人表示她的朋友們去錢櫃唱歌，之中有人發燒，要他小心一點，去年3月6日傍晚在住家樓下遇到何，便告訴他這個訊息，兩人聊天時「是怕會不會有確診」。

一審認為，何只聽到「有人發燒」，卻自行臆測為「有人確診」，再到臉書上發文，認定他明知訊息是虛構的卻散播，並指言論自由雖是憲法基本人權，但不是不能以法律限制，而特別條例的立法就是為維護國內經濟、社會秩序，因此罰他30萬元。