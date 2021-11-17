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恐嚇網友出庭稱月收5萬 連千毅認了「老婆給的零用錢」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

直播主連千毅因恐嚇買家郭姓網友，今被高雄高分院判拘役60天，得易科罰金確定；但他在一審時向法官自承月收入5、6萬，還有兩名未成年子女要養，對比他鏡頭前多金形象落差極大，他今中午在臉書發文「新聞說的沒錯，他是小康家庭，老婆一個月給他5萬塊零用錢」，還強調他有天存到錢，要買好車、房子過過癮。

連千毅在臉書網路購物平台經營「蘭庭精品」，專營各類精品手表、名牌包等物，郭姓網友2018年12月間購入一只手表，取貨後私訊連千毅臉書辦理退費，雙方卻在過程中發生爭執。

連千毅不滿郭男取貨後要退貨，以台語傳送語音訊息「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意），沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎？你好好看一下FB我是誰」等。

隨後又傳送2張內有眾多黑衣人的照片給郭男，稱「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」等內容，郭男收到後擔心人身安危，向警方報案。

不過，平時在直播時曬出大把現鈔的連千毅，在此案於橋頭地院審理時，卻向法官說他每月收入5、6萬元，有兩名未成年子女要養，與鏡頭前多金形象落差很大，一審法官考量他家庭、經濟情況，判拘役60天，得易科罰金，連不服上訴，今高雄高分院駁回他的上訴，全案確定。

連千毅中午在臉書發文，表示「新聞說的沒錯，我們是小康家庭，娜美對我很好，一個月都給我五萬塊零用錢，剪頭髮，加油，吃飯，還有兩個兒子要養」，連還強調，有一天他存到錢，一定要買台好點的車子，跟房子，過過癮。

連千毅不時在臉書、直播中曬出大把現鈔，只是這起網友恐嚇案，意外抖出他月收僅5、6萬。翻攝自連千毅臉書
連千毅不時在臉書、直播中曬出大把現鈔，只是這起網友恐嚇案，意外抖出他月收僅5、6萬。翻攝自連千毅臉書
連千毅說老婆每月給五萬零用錢，是小康家庭。翻攝自連千毅臉書
連千毅說老婆每月給五萬零用錢，是小康家庭。翻攝自連千毅臉書

連千毅

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