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調和酒稱天然釀造 國本製酒董座逃稅4億拒繳遭管收
高雄老牌酒商、知名潘多拉紅酒製造商「國本製酒」，因調和酒稅率較高，公司負責人林金順改以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報所得稅，經查需補課4.18億元所得稅，經行政執行署高雄分署追討5年，75歲的林金順卻拒不繳稅，昨分署執行官向高雄地方法院聲請管收獲准。
國本製酒是高雄老字號酒廠，以「潘多拉紅酒」聞名，許多婚宴場合愛用，銷售狀況良好。高雄分署調查，國本製酒原先經營狀況良好，但林金順為追求高利潤，來彌補其他事業的投資損失，卻以香精調和酒精，謊稱天然釀造蒸餾酒欺騙消費者。
高雄分署說，調和酒精混充蒸餾酒，雖可提高獲利，但以香精、果汁調和酒精製造的調和酒，原應繳稅率較蒸餾酒稅利為高，因此國本從2008年開始，就以較低的蒸餾酒稅利向國稅局申報，經5年前被國稅局查獲後，需補課4.18億元菸酒稅與營利事業所得稅。
行政執行署歷經5年催繳，多次傳喚林金順說明資金流向，但林卻拒不繳稅；不僅於此，調查國本資產負債表，還有巨額應收款項未收回，而主要銷貨對象又是林金順妻子、子女開設的酒品公司，相關資金流向不明，林卻以「不知道」、「不了解」，拒絕配合。
高雄分署表示，因林涉嫌隱匿處分公司名下財產，加上催繳5年拒不繳稅，昨向高雄地方法院聲請管收，經法院裁定獲准。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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