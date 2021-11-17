高雄通緝犯躲2年遇警盤查歸案 直呼：終於可以結婚了

高雄市一名劉姓男子2年前因傷害案遭通緝，1年前遇到現任女友後，因通緝身分遲遲無法與女友結婚，旗山警分局員警日前行經旗山區延平一路、永福街口時，見劉男騎機車雙載未開車燈當場攔查，並對劉男進行酒測，發現劉男酒測值達0.2毫克，詢後解送地檢署歸案，劉男直呼，終於可以結婚了。

據了解，劉男（31歲）2年前因傷害案件遲遲未到案說明，遭苗栗地檢署通緝，期間劉男過著躲躲藏藏、提心吊膽的生活，始終不願面對司法，1年前遇到現任女友，兩人相識相戀後同居，且有了結婚的念頭，但劉男因通緝身分無法到戶政事務所辦理登記。

旗山警分局本月15日晚間巡邏經過旗山區延平一路、永福街口時，看到劉男機車未開大燈，後方載著女友，兩人騎到一家東山鴨頭攤位時，警方將劉男攔下盤查，劉男一開始還有些閃避，一直朝攤位走過去不肯面對員警，但經女友勸說才向員警表示，要跟他們回派出所。

劉男後續配合實施酒測，酒測值超過法定標準值。劉男到派出所時還激動哽咽表示，心中一塊大石頭終於放下了，慶幸自己再也不用躲警察，也總算可以光明正大地與女友結婚，警方詢後將劉男解送回苗栗地檢署歸案。

旗山警分局提醒，飲酒後應善用大眾運輸工具、搭乘計程車或代駕服務，切勿心存僥倖酒駕上路，以免造成自己或他人傷亡，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查以杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康