蔡清祥籲企業保護營業秘密 嚴重恐影響國安

法務部長蔡清祥今天赴三三會例會專題演講提及，企業須進行營業秘密的盤點，列冊登錄管理並預估價值，落實保密措施稽核；若沒保護好營業秘密，不只企業損失，嚴重恐影響國安。

中華民國三三企業交流會今天在台北巿美福飯店舉行例會，邀請法務部長蔡清祥專題演講「保護營業秘密，致力企業防弊」。蔡清祥演講表示，營業秘密是企業競爭力的核心，台灣科技進步，競爭的對手，不再是發展中的國家，而是經濟大國，如果沒有保護好營業秘密，不單是企業的損失，更會影響到國家經濟的發展，甚至國家的安全，因此營業秘密的重要性不在話下。

蔡清祥說，多年前他擔任調查局長時，有位不認識的上市公司老闆當面向他致謝，原來這名老闆發現有員工竊取公司的機密即將要離台，然後調查官很有效率，直接在機場把這名員工攔截下來，使公司減少了好幾億元的損失。現在檢警調都有聯絡窗口，企業主如果遇到像這樣的狀況，不知道如何處理，可致電給他，他會協助緊急處理。

蔡清祥舉出多種侵害營業秘密的實際案例，像是利用台灣人信任日本公司，用日本人當人頭設立公司或併購原本就是日本公司，掩人耳目，卻是在做違法的事，將研發結果直接送至中國大陸。

還有帶槍投靠競爭的對手公司、員工受前同事的人情壓力或利誘，將公司內部機台參數及生產流程予以洩露、廠商承攬標案已簽訂保密契約，竟擅自重置營業秘密檔案進而申請專利。

蔡清祥說，成為營業秘密保護的對象，必須合乎三個要件，一是秘密性，二是具有經濟價值，三是有採取合理保密措施。

蔡清祥建議企業必須進行營業秘密的盤點，到底自己擁有多少營業秘密，最好內部自行列冊登錄管理，並預估它的價值，一方面可以有效管理，另一方面可以作為將來遭受侵害時的具體主張。

另外，採取「合理保密措施」，例如，機密文件上鎖、分層設定取閱權限，以及落實內部稽核，如果發現員工有異常下載的情形，就發動調查程序。

蔡清祥提及，如果受到侵害，要提出告訴，法務部有幫忙設計一項表格「釋明事項表」，可以快速的檢查是否證據足夠。據統計各地檢察署偵辦違反妨礙營業秘密案件，不起訴處分的比例高達64%，分析原因主要是蒐證不足，為了要讓被害公司跟檢察官能有充分的合作，這項表格的填寫溝通就顯得特別重要。

蔡清祥指出，企業除了要保護自己不要受到侵害，另一方面要避免企業成為加害人，因為企業負有監督並防止員工不法侵害他人營業秘密的責任，企業必須提出有遵循法律，做好防止措施，才能免責。

法務部之前指出，沒有國安就沒有國家，法務部與國防部、內政部共同會商研擬預告國家安全法修正草案，增訂經濟間諜罪，針對「國家核心關鍵技術」的營業秘密予以特別保護，並對涉及外國、大陸地區或境外敵對勢力等侵害「國家核心關鍵技術」營業秘密的行為，予以加重處罰，目的就是確保國家安全與維護台灣經濟發展命脈。