國軍輕生案頻傳 今年已17起自戕案

海軍陸戰隊昨日肇發士官自傷已遂案，國防部政戰局上午證實，今年國軍部隊已發生17案自傷案件，國防部正努力從事防治輔導工作，強化生命教育。

立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，促進官兵留職育嬰等權益，完成初審。民進黨立委劉建國質詢示警，立法院勤於修法促進官兵從事生育育嬰的意願，但國軍部隊近兩個月來，竟已有8個官兵恐死於自傷，是什麼因素造成這個情況？死亡率竟比新冠肺炎還高。

國防部督察室總督察長劉得金表示，當人連自己的生命都不要時，因素非常複雜，軍方在能作的範圍內盡力協處、預防，國防部確還有改進空間，生命教育還要繼續強化，希望讓國軍弟兄姐妹了解生命價值與意義。

政戰局長簡士偉則表示，近期國防部舉辦全國營連輔導長講習班，從基層來教育官兵自殺防治，「人人都是自傷守門人」，防範未然。他證實，國軍今年度已有17件自傷案。

但立委表示，立法院修法促進生育率，也難以因應官兵動不動就輕生，國軍防範輔導機制大有修正改善空間，而輔導不是只有開會，他要求國防部政戰局與總督察長室應提出改善方案。

官員表示，經統計社會上每10萬人會有13.2人有輕生狀況，部隊則是每10萬人有7到7.9人，國軍對每項自我傷害案都會認真研討，努力防治，認真看待，持續在作。

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