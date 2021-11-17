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發電郵罵校長不要臉 助理教授遭訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

北部某科技大學蔡姓助理教授，不滿副教授升等成績不及格，還有年終獎金等爭議，廣發電子信件給全校300多名教職員，怒罵校長「什麼都要就是臉不要」」等字句；台北地檢署認為，蔡男言行已貶損校長個人尊嚴及社會評價，今依妨害名譽起訴蔡男。

據調查，2019年12月8日早上10點18分，蔡男透過學校的校務信箱，廣發電子信件給全校300多名教職員，怒罵李姓校長「校長在行政訴訟的答辯書卻像痞子一樣辯稱」、「教育部駁回本人升等申訴案最關鍵的證詞是校長所提供的偽證」等諸多情緒性字眼，引來校長提告。

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