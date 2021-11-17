人妻倒追做工的人..她母親脫口「未離婚」小王挨告怒吼

吳姓女子結婚多年卻隱瞞已婚身分倒追潘姓男子，後來潘男從吳女母親口中得知她還未離婚，不僅氣得分手，還要求吳女將東西搬離他家，傳訊質問「想當炮友應該早早跟我講，就偶爾去旅館上床就好，我就不用這樣付出阿」，後來吳女先生發現被戴綠帽，向兩人提告求償50萬元，法官認定兩人已侵害丈夫權益，判賠20萬元。

吳女2012年9月和先生結婚登記，兩人生有1子1女；2018年1月，吳女結識潘男，雖然表明「已離婚」，但兩人並未實際交往，當年8月，潘男北上桃園工作，結識當時的劉姓女友；只是愛慕潘男的吳女，2018年10月專程跑到桃園找潘男，隱瞞自己還未離婚，向潘男「告白」傾訴愛意，只是潘男礙於已有交往女友，兩人只維持好友關係，斷斷續續保持聯繫。

前年底，潘男結束桃園的工作後返回南部，吳女又與潘男重啟聯繫，還未離婚的她仍舊隱瞞已婚事實，順利倒追成功和潘男交往，直到去年初，潘男從吳女母親口中得知她尚未離婚，擔心破壞他人家庭的潘男當場表明「沒離婚就沒辦法交往」，斷了這段剛萌芽的感情，還傳訊要求吳女將東西搬離她家。

事後潘男不滿吳女隱瞞已婚事實，氣得傳訊給她「其實你如果想要當炮友，你應該早早跟我講，我就不用這樣子付出啊，就偶爾帶你去旅館上床就好了，這樣不是很簡單，後面的事情都沒有了」。

某天吳女丈夫看到妻子手機訊息，發現妻子曾經傳訊給潘男「謝謝曾經擁有彼此的小孩」、「如果又懷孕的話當作什麼都沒有，你能嗎？」，言談間談到同居、懷孕墮胎等，當面質問妻子是不是出軌。

面對丈夫質疑，吳女否認，稱是潘男的前女友向她借手機傳訊息，至於潘男傳訊有關「炮友」等訊息，則反駁是丈夫與潘男聯手要設計陷害。吳女丈夫不甘妻子出軌，不僅結束將近7年的婚姻，還向兩人求償50萬元。

潘男在法院審理時承認與吳女交往2至3個月，兩人確實有發生過關係，但後來知道吳女還沒離婚，就沒再與她交往，不應該要求他負賠償責任。