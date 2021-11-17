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八大復業消費要帶疫苗卡 至少打一劑否則最高罰30萬

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導

全國八大行業逐漸復業，台中市昨晚為止已核准176家復業，包括知名的金錢豹、海派等。警方稽查酒店發現從業人員沒有帶疫苗黃卡，外界擔心是否會成破口？市議員陳政顯今在議會質詢衛生局長曾梓展，如何兼顧經濟及落實防疫？衛生局長曾梓展表示，從業人員或顧客須出示至少接種一劑疫苗，滿14天的小黃卡證明，否則業者最高可重罰30萬元、顧客最高1.5萬元。

衛生局長曾梓展說，業者與消費者須自我管理，指揮中心規定，八大行業復業，除從業人員須提供疫苗接種證明，曾接種疫苗的顧客也能免除快篩等豁免措施，只要出示小黃卡或健康存摺，均可做為接種證明使用。否則將以傳染病法、「嚴重特殊傳染性肺炎第二級疫情警戒標準及防疫措施罰規定」針對全國休閒娛樂場所，違法者業者可罰6到30萬元罰鍰，顧客可處3000到1.5萬元罰鍰。

陳政顯說，中央疫情指揮中心宣布開放注射高端疫苗的民眾可以加打2劑AZ、默德納或BNT公費疫苗，全台77萬名打高端民眾要出國勢必「重打」引起大眾譁然，議員陳政顯痛批中央「這個大笨蛋」不負責任，他要求台中市政府亡羊補牢，對於可能打4劑疫苗的民眾，做好最高規格追蹤關懷。

陳政顯高端疫苗在未得到國際認可之時，政府即強勢主導讓人民施打，導致現在國際上紛紛開放注射完整2劑國際認可之疫苗後可入境免隔離的政策時，台灣的高端疫苗注射者被排除在外，這對為國產疫苗獻出手臂的民眾來說情何以堪！中央日前開放有需要者可多打國際認證疫苗完整2劑，在間隔28日打一劑的規範下，等於開放90日內打4劑疫苗！此一作法世界第一，沒有任何科學數據竟然就逕行讓人民公費施打，出事誰負責？

台中市議員陳政顯質詢，要求衛生局加強照關照打兩劑高端的民眾。 記者陳秋雲／ 攝影
台中市議員陳政顯質詢，要求衛生局加強照關照打兩劑高端的民眾。 記者陳秋雲／ 攝影

高端疫苗

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