八大復業消費要帶疫苗卡 至少打一劑否則最高罰30萬

全國八大行業逐漸復業，台中市昨晚為止已核准176家復業，包括知名的金錢豹、海派等。警方稽查酒店發現從業人員沒有帶疫苗黃卡，外界擔心是否會成破口？市議員陳政顯今在議會質詢衛生局長曾梓展，如何兼顧經濟及落實防疫？衛生局長曾梓展表示，從業人員或顧客須出示至少接種一劑疫苗，滿14天的小黃卡證明，否則業者最高可重罰30萬元、顧客最高1.5萬元。

衛生局長曾梓展說，業者與消費者須自我管理，指揮中心規定，八大行業復業，除從業人員須提供疫苗接種證明，曾接種疫苗的顧客也能免除快篩等豁免措施，只要出示小黃卡或健康存摺，均可做為接種證明使用。否則將以傳染病法、「嚴重特殊傳染性肺炎第二級疫情警戒標準及防疫措施罰規定」針對全國休閒娛樂場所，違法者業者可罰6到30萬元罰鍰，顧客可處3000到1.5萬元罰鍰。

陳政顯說，中央疫情指揮中心宣布開放注射高端疫苗的民眾可以加打2劑AZ、默德納或BNT公費疫苗，全台77萬名打高端民眾要出國勢必「重打」引起大眾譁然，議員陳政顯痛批中央「這個大笨蛋」不負責任，他要求台中市政府亡羊補牢，對於可能打4劑疫苗的民眾，做好最高規格追蹤關懷。