疫情趨緩 歸仁警方破獲天九牌賭場
「通通不要動！」台南市一處天九牌賭場藏身仁德區車路墘鐵皮屋，歸仁警分局今天清晨2點多前往查緝，逮捕陳姓賭場主持人、把風及工作人員4人，加上賭客30人一共35人，並查扣天九牌、骰子等賭具及賭資抽頭金6萬多元，警詢後依賭博罪嫌法辦及社會秩序維護法裁處。
警方於11月初接獲報案，仁德區有職業賭場流竄線報，經積極查訪後掌握賭場位置，近日蒐證後向台南地方法院申請搜索票，並於今日凌晨2點，在保安警察大隊特殊任務警力支援下攻堅，順利查獲該職業賭場。
警方帶回陳姓賭場負責人（65歲）、蔣（48歲）、林（55歲）、王（62歲）及鄭（52歲）姓男工作人員，警詢後依賭博罪嫌法辦。30名賭客依違反社維法裁處。
雖然新冠肺炎疫情警戒降級且相關規定逐步解封，但仍不能大意，因為賭場空間狹小，賭客雖有配戴口罩，但比鄰而坐，未保持社交安全距離，仍有染疫風險，為了一時娛樂而忽略疫情危機，實為不智之舉。
歸仁分局分局長長邱顯良說，法律無假期，警方會持續積極布線查緝掃蕩職業賭場，淨化轄區治安。警方也呼籲，賭博為罪惡之淵藪，民眾應戒絕賭博，以免沈淪當中致傾家蕩產、身敗名裂，悔恨終生。
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