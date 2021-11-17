台南前衛生局長陳怡不倫戀 二審仍判賠50萬元

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，曾姓男子與鄭女離婚後，以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，對陳及前妻2人連帶求償200萬元，去年10月一審判賠50萬元，雙方均不服上訴二審，今天上午宣判，駁回上訴，曾男得上訴三審，陳怡及鄭女不得上訴。陳怡透過奇美醫院回覆，謝謝大家關心，尊重司法判決。

台南高分院今年2月召開準備庭時，陳怡辯護人當庭聲請不公開審理，法官認事涉妨害社會善良風俗，獲兩造同意後不對外公開。

陳怡辯稱，本案妨害秘密手段違法取得錄音，應不得援用該證據，且經勘驗行車紀錄器光碟，僅有鄭女聲音，並無他的聲音。鄭女則否認其與陳怡有婚外情，且無違反與前夫婚姻關係等情事。

曾姓男子以前局長陳怡與其女秘書鄭姓前妻偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震等行為，提起通姦、妨害家庭告訴，前年經台南地檢署不起訴處分，曾男則以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，提出民事訴訟，對陳、鄭女2人連帶賠償200萬元。

台南地院一審判決認為，雖無具體證據證明鄭女在車內發出的聲音，是因2人口交或性交等性行為所發出的聲音，但2人當時應有為逾越一般社交行為的不正常行為，已達破壞婚姻共同生活的圓滿狀態，曾男得依侵權行為的法律關係，請求陳怡及鄭女秘書連帶賠償其損害。院方審酌兩造身分、地位及經濟狀況，裁定精神慰撫金50萬元。