全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

台南檢調今年7月間據報，有不法民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個資，經追蹤IP後，循線查獲知名補習班蔡姓數學老師，涉嫌自2015年起，與柴、張姓兩名駭客合作，入侵全國各縣市政府教育局及各縣市國中小及高中網站學生、家長及會考成績計750萬餘筆，再以每筆個資10元至20元，經陳姓男子轉售補習班業者，陳等3人收押禁見，蔡則10萬元交保。

南檢指出，台南市調查處接獲檢舉，礙於情資有限，調查官無法掌握行為人真實身分及所在位置，最後找來由資安專長的調查官，追蹤IP手法，終於掌握販賣個資32歲陳男所在位置，並報請檢察官郭書鳴指揮偵辦。

檢調專案小組今年9月間發動第一波搜索，查獲負責販售個資的陳男，經聲請羈押獲准後循線追查至其上游，即補教業最大個資販售商，也為47歲知名補習班蔡姓數學老師。調查後發現，蔡男涉嫌自2015年起，與駭客36歲柴男及27歲張男合作。

據調查，柴男曾任學校網路管理員，熟稔機關及學校網頁設計及架構，擅長撰寫程式攻擊網頁漏洞，自機關及學校竊取學生資料；張男自國小即自研究駭客程式，曾於大學時期即駭入他人網站遭起訴，擅長破壞網頁防火系統侵入後台。

柴及張2人於駭客組織年會相識，當時柴仍就讀國中、張就讀國小，2人自2015年起開始聯手利用國外IP及破解全國各縣市政府教育局或各縣市國小、國中、高中學校網站網頁漏洞盜取個資販售牟利。2人為防取得資料時，機關或學校保護機制出現異常通知，更將學生個人資料耐心分次下載，所盜取個資再交由蔡轉交給陳販售後，其中九成獲利由2位駭客朋分，初估不法獲利所得數百萬元。

檢調今年10月針對蔡男發動第2波搜索，並向法院聲請羈押蔡男，經法院裁定10萬元具保。11月11日指揮市調查處，針對2名駭客藏身處發動搜索，檢察官訊問後，翌日認駭客柴與張涉犯違反個人資料保護法案件犯罪嫌疑重大，有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。