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單一指認、測謊有瑕疵！吳明峰強盜冤案再審獲判無罪

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子吳明峰被控持西瓜刀搶劫2名女子，檢方依強盜罪嫌起訴，一審曾獲無罪，但二審逆轉改判5年徒刑，最高法院駁回上訴定讞；監察院認為他含冤，籲請法務部研提再審，吳聲請再審，台灣高等法院今維持一審判決，判吳無罪。

1999年7月清晨，張姓、謝姓女子在三重遭共乘機車的少年持西瓜刀搶劫，警方鎖定有類似前科的吳明峰，被害人指認他就是嫌犯，檢方起訴後，吳被判刑5年定讞；但監察院去年認為張女、謝女先因警方提供吳單一的相片進行指認，兩人看過吳後，又經員警製作單獨指認筆錄，指認過程顯有瑕疵。另補強兩人供述的測謊鑑定，有圖譜反應曲線疑似手繪等重大瑕疵，且該測謊過程圖譜、影片均未經原確定判決法院審酌，屬新事證。

監委認為，警方調查過程，預先設想吳明峰為強盜罪嫌犯，再以吸食毒品的現行犯逮捕，甚至以交出凶刀即不移送強盜罪的詐欺不正方法，欲取得自白，是冤案辦案典型，有重行檢視必要。

吳明峰聲請再審，台灣高等法院開庭時他表示「我沒有犯罪」；吳的辯護律師聲請由台大心理系副教授趙儀珊，或中央警察大學助理教授施志鴻鑑定案發當時的情境，如張女、謝女在遇到持刀搶劫時，應該非常驚恐、拔腿就跑，能否正確觀看搶匪的面貌、特徵？

但檢察官質疑證人證言取捨是法官審判核心，不應該由專家證人來認定，當時受命法官也表示「如果可以鑑定，那就不用法官了」。

吳明峰。記者林孟潔／攝影
吳明峰。記者林孟潔／攝影

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