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「黃金署長」控下屬作偽證 黃季敏求償900萬確定敗訴！
消防署前署長黃季敏因貪汙等案遭判18年徒刑、褫奪公權8年，案件仍在審理中；他指控時任消防署主任秘書秘葉吉堂、視察曾偉華作偽證，指摘「是黃主持並做決議」，營造他護航廠商的假象，也侵害他的名譽權，提告求償900萬元，一、二審皆判黃敗訴，最高法院駁回上訴確定。
黃季敏被控擔任消防署長期間，利用採購案索賄近2000萬元，再匯往境外洗錢，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國。檢調當年搜索黃季敏時，在他的處所查扣17塊金磚、11塊金條，黃被謔稱「黃金署長」；一審依收賄等罪，判處黃季敏有期徒刑18年，案件上訴台灣高等法院審理中。
黃季敏主張，他2002年至2009年擔任消防署署長，兼行政院災害防救委員會副執行長，而葉吉堂、曾偉華在調查局、檢察官偵訊期間、監察院詢問、公務員懲戒委員會、法院審理時，故意作偽證，包括「黃季敏在沒有告知我的情形下，就臨時跑來主持這次會議」、「我就依照署長的意見」、「但署長不批」等語。
他指出，葉吉堂、曾偉華害他被檢方起訴、一審判刑、公懲會處分撤職，銓敘部撤銷、追繳年終考績獎金，而侵害名譽權，要求2人連帶賠償900萬元，並登報道歉。
葉吉堂、曾偉華抗辯，2人沒有故意作偽證，相關陳述也沒有不法性，黃季敏名譽沒有受到損害，且黃被起訴、判決、彈劾、懲戒處分或撤銷考績等，與2人陳述沒有因果關係。
一審判黃季敏敗訴，二審認為，葉的證詞雖與事實略有不符，但起因於事隔久遠而記憶難免出錯，與黃季敏被起訴、判決或彈劾沒有因果關係，而曾也沒有做偽證，再判黃季敏敗訴；最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴確定。
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