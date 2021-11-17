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徵信業者透過關係走後門 員警代查個資下場都比業者慘

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

台北市警察局信義分局王姓前偵查小隊長涉與徵信社業者合作違法查閱個資，事後遭調職；檢方昨天與市警局政風室、警政署政風室搜索王，複訊後祭聲押處分，台北地方法院審理，今天裁准王羈押禁見。

一名資深刑警表示，一般民間的徵信業者很多都是軍警退役後投入徵信業，一來可仰賴過去軍警同袍的人脈關係，彼此互助，二來打著軍警退役名號，也能搏得顧客青睞，生意才會源源不絕，因此這條分際線拿捏就顯的格外重要。

有些徵信業者因為仗勢著自己軍警背景，於是私下拉攏現職員警，以查詢個資為由，按件論酬，由於現職員警平常辦案都需要查詢民眾資料，往往一次都需要查詢數十筆，因此多半用夾帶或是包裝等方式，混入待查資料中。

基層員警或刑警以為能瞞天過海、神不知鬼不覺，還可從中收取報酬，殊不知這樣已經違法瀆職，東窗事發後連工作都不保，但也有部分員警因為礙於業者過去同袍情誼，禁不住對方請託，儘管沒收錢代查，但仍是違法。

資深刑警說，凡走過必留下痕跡，這些登入公家電腦查詢過的資料，都會在電腦記錄內留下證據，違法代查，一旦東窗事發就必須面對相關法律責任。

民間徵信業者私下透過關係走後門，找熟識 員警或刑警代查個資，一旦東窗事發，下場都比業者慘。圖／報系資料照
民間徵信業者私下透過關係走後門，找熟識 員警或刑警代查個資，一旦東窗事發，下場都比業者慘。圖／報系資料照

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