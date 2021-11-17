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員警勾結徵信業者 高雄警已5人遭羈押

聯合報 / 記者林保光張議晨／即時報導

屏東地檢署偵辦「仙人跳」詐欺案，發現員警疑與徵信業者掛勾，利用警政系統查個人資料，涉嫌提供給業者，近3個月來，先後已羈押高雄市警局5名偵查隊小隊長及偵查佐，其中2名小隊長平時多有績效，分別破獲毒品及槍械案，都曾獲檢警單位表揚。

據了解，屏東地檢署與廉政署自今年8月，發現員警涉嫌洩密給徵信業者，羈押高雄市刑警大隊郭姓、林姓2名偵查佐之後，10月初，屏檢傳訊岡山警分局偵查隊停職中的林姓小隊長，認為林涉嫌重大，向法院聲押獲准，10月25日屏檢等單位第三波搜索行動，再羈押岡山警分局偵查隊宋姓小隊長，以及三民一分局偵查隊盧姓偵查佐。

林姓小隊長屢破獲毒品案，績效不錯，2017年7月在高雄市岡山區光潭路，破獲鄭姓男子持有海洛因、安非他命及K他命等毒品，總重2公斤多，獲列首功，橋頭地檢署還公開表揚他。

宋姓小隊長辦案拚勁十足，今年3月在鼓山區明誠三路，率隊圍捕涉擄人勒贖案的李姓男子，持槍擋在李的車前與李對峙，喝斥對方下車，在李亮槍時立即連開多槍制止，英勇表現曾獲高雄市警察局長黃明昭表揚。

對於員警涉案，高雄市警局表示尊重檢方調查，至於是否另有員警涉案，警方表示由屏檢調查中。

屏檢追查員警勾結徵信業者，高雄警已5人遭羈押。圖／本報資料照片
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