身分資料遭盜 胞弟報警揪出姐姐詐領電動車補助

環保署鼓勵民眾換騎電動車，提供民眾購車補助，高雄林姓機車行業者相中補貼款，與郭姓女鄰居合作，郭女將胞弟身分證交由林男，由林填妥資料詐領補助，郭女胞弟後來發現身分資料遭盜用提告，高雄地檢署偵結，考量兩人有悔意，處以緩起訴，但林男須向公庫支付1萬元。

檢方調查，2015年7月20日，環保署推出「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，新購電動車可享2000元補助，高雄市環保局比照環保署政策加碼，淘汰舊機車換購電動車，可領3至4000元補貼。

經營車行的林姓業者與郭女合作，郭女雖然沒有購車，卻拿胞弟的身分證交給林男，林男再將身分資料轉交給李姓電動機車行負責人，由李男填妥申請資料後，向環保署、高雄市環保局申請合計4000元補助。