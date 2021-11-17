聽新聞
test
0:00 / 0:00
偵查小隊長洩露個資給徵信社 裁定羈押禁見
台北市警察局信義分局王姓前偵查小隊長涉與徵信社業者合作違法查閱個資，事後遭調職；檢方昨天與市警局政風室、警政署政風室搜索王，複訊後祭聲押處分，台北地方法院審理，今天裁准王羈押禁見。
據了解，台北市警察局政風室蒐證發現，現年51歲的王姓刑事小隊長員疑與徵信業者掛鉤，另外，台北市刑事警察大隊辦案時，適也發現徵信業者的手機通訊紀錄存有許多個資檔案，逐步勾稽鎖定王涉案。
警方先將王從信義分局偵查隊調往南港分局，繼續偵蒐，查出王2019年在信義分局服務時違法查閱個資，疑洩漏給業者牟利，涉犯刑法洩密罪、個人資料保護法，昨天發動搜索、約談，聲押王姓刑事小隊長。
據了解，本案緣於屏東地檢署今年8月偵辦一宗「仙人跳」詐欺案件，先查獲高雄市警察局有5名偵查佐與徵信業者勾結洩露個資，警方高層懷疑有員警共犯未曝光，下令徹查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言