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偵查小隊長洩露個資給徵信社 裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警察局信義分局王姓前偵查小隊長涉與徵信社業者合作違法查閱個資，事後遭調職；檢方昨天與市警局政風室、警政署政風室搜索王，複訊後祭聲押處分，台北地方法院審理，今天裁准王羈押禁見。

據了解，台北市警察局政風室蒐證發現，現年51歲的王姓刑事小隊長員疑與徵信業者掛鉤，另外，台北市刑事警察大隊辦案時，適也發現徵信業者的手機通訊紀錄存有許多個資檔案，逐步勾稽鎖定王涉案。

警方先將王從信義分局偵查隊調往南港分局，繼續偵蒐，查出王2019年在信義分局服務時違法查閱個資，疑洩漏給業者牟利，涉犯刑法洩密罪、個人資料保護法，昨天發動搜索、約談，聲押王姓刑事小隊長。

據了解，本案緣於屏東地檢署今年8月偵辦一宗「仙人跳」詐欺案件，先查獲高雄市警察局有5名偵查佐與徵信業者勾結洩露個資，警方高層懷疑有員警共犯未曝光，下令徹查。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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