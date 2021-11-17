之前打招呼沒被理會 男辱罵前同事畜生遭罰5000元
黃姓男子與洪姓男子之前曾是同事，因某次偶遇，黃向洪打招呼未獲理會，導致黃心生不滿，兩人雖久未來往，去年8月晚間黃仍前往洪位於新竹縣的住處，獲對方同意後進入屋內，在庭院用手指著洪辱罵「根本就畜生（台語）」，讓洪傻眼，報警提告；新竹地院審理終結，黃被依公然侮辱罪判處罰金5000元。
法官審理時，黃男否認有公然侮辱的行為，辯稱他不是在罵洪男，是因為對方在現場推他，他言詞的意思是這樣好像畜生，要提醒自己別做這樣的動作。
法官勘查現場監視畫面，發現兩人在對峙之際黃以右手指向洪辱罵，加上現場證人指證歷歷，因此難以採信黃的說詞。
法官指出，刑法309條第1項公然侮辱罪是指對人詈罵、嘲笑、侮蔑，方法並無限制用文字、言詞、態度、舉動，只須用公然的方式就好，使他人在精神上、心理上有感受難堪或不快，足以減損特定人聲譽、人格及社會評價即可構成。「侮辱」則以使人難堪為目的，用言語、文字、圖畫或動作，表示不屑輕蔑或攻擊的意思，足以貶損個人在社會上保持的人格或地位評價。
而「畜生」一詞在社會通念及口語意義上，是對他人人格泛稱的貶損辱詞，足以令人感到難堪、不快，屬汙蔑他人人格用語，超過表現言論自由的必要性及適當性，客觀上足以讓人的社會評價產生貶低效果。
法官認為，黃男與洪男前為同事，雙方已無交集，亦久未來往，黃僅因某次偶遇向對方打招呼未獲理會，就對洪心生不滿，擅自跑去對方住處理論未果，未能理性溝通，反用侮辱言詞怒罵對方，欠缺尊重他人人格法益，且犯後否認犯行，態度不佳，洪男則已離世，黃至今仍未獲洪家屬諒解，考量黃無前科，審酌依公然侮辱罪判罰5000元。
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