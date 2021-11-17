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網友買表求退費遭寄黑衣人照 連千毅恐嚇網友2審判有罪

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

郭姓網友2018年花數萬元向直播主連千毅購買手表，郭男收到貨以後因故辦理退貨，私訊連千毅詢問退貨事宜，卻被他用台語語音恐嚇「好好看一下我是誰」、「我叫少年仔親自拿錢給你」，還發兩張黑衣人照片示意郭男，橋頭地方法院考量連千毅每月收入5、6萬元，依恐嚇罪判連千毅拘役60天，得易科罰金，今高雄高分院今宣判，駁回連的上訴確定。

連千毅在臉書網路購物平台經營「蘭庭精品」，專營各類精品手表、名牌包等物，郭姓網友2018年12月間購入一只手表，取貨後私訊連千毅臉書辦理退費，雙方卻在過程中發生爭執。

連千毅心生不滿郭男取貨後要退貨，以台語傳送語音訊息「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意），沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎？你好好看一下FB我是誰」等。

隨後連千毅又傳送2張內有眾多黑衣人的照片給郭男，再傳語音訊息稱「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」等內容，郭男收到後擔心人身安危，向警方報案。

連千毅到庭後坦承傳這些訊息，但辯稱是對方先恐嚇，反駁對方也說要找兄弟來處理他，他是要告訴人衡量一下自己的身分，不要騷擾員工，連也對郭提恐嚇告訴，但獲不起訴。

橋頭地院一審認為連千毅因消費糾紛，卻不思理性溝通，導致郭男心生畏懼，考量連千毅每月收入5、6萬元，有兩名未成年子女，因此判拘役60天，得易科罰金6萬元。連千毅不服上訴二審，今高雄高分院宣判，駁回連千毅上訴，全案確定。

直播主連千毅因恐嚇買家，被橋頭地院判刑60天拘役，今二審駁回他的上訴確定。圖／翻攝自連千毅臉書
直播主連千毅因恐嚇買家，被橋頭地院判刑60天拘役，今二審駁回他的上訴確定。圖／翻攝自連千毅臉書

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